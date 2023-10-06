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Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
Роман Єршов командував окупантами під час вторгнення військ РФ з території Білорусі
фото: Центр національного спротиву

Хакери з «Кібер Спротиву» зламали пошту полковник росгвардії Романа Єршова, який керував вторгненням ОМОНівців у Прип’ять та розміщення окупантів у чорнобильських лісах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Єршов, допоміг українським активістам отримати чергові докази участі підрозділів ОМОНу у вторгненні в Україну та воєнних злочинів РФ.

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Завдяки Єршову активістам вдалося отримати й доступ до різного роду аналітичних документів росіян. Зокрема аналізу роботи 9 мм пістолетів  МПЛ та МПЛ-1, так званих пістолетів Лебедєва. Це табельна зброя, яка була розроблена «Концерном Калашнікова» для підрозділів нацгвардії. Два роки експлуатації пістолетів показали, що вони не придатні для якісного застосування. 

Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото) фото 1

Також, на пошті Єршова «Кібер Спротив» знайшов доповідь терористичної організації «центр поддержки новороссии». Доповідь на тему «Как Россия проигрывает войну на Донбассе?».

Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото) фото 2

Ні обійшлося без справ амурних. Одружений Єршов не обмежує себе принципами моногамії й зберігає унікальний контент від коханок на своїй хмарі. 

Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото) фото 3

Український спротив також оприлюднив контакти полковника та його дружини.

Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото) фото 4

Номер Єршова – 8  ( 953 ) 312-6402

Теги: хакер війна окупанти росія

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