Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)
Хакери з «Кібер Спротиву» зламали пошту полковник росгвардії Романа Єршова, який керував вторгненням ОМОНівців у Прип’ять та розміщення окупантів у чорнобильських лісах. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Єршов, допоміг українським активістам отримати чергові докази участі підрозділів ОМОНу у вторгненні в Україну та воєнних злочинів РФ.
Завдяки Єршову активістам вдалося отримати й доступ до різного роду аналітичних документів росіян. Зокрема аналізу роботи 9 мм пістолетів МПЛ та МПЛ-1, так званих пістолетів Лебедєва. Це табельна зброя, яка була розроблена «Концерном Калашнікова» для підрозділів нацгвардії. Два роки експлуатації пістолетів показали, що вони не придатні для якісного застосування.
Також, на пошті Єршова «Кібер Спротив» знайшов доповідь терористичної організації «центр поддержки новороссии». Доповідь на тему «Как Россия проигрывает войну на Донбассе?».
Ні обійшлося без справ амурних. Одружений Єршов не обмежує себе принципами моногамії й зберігає унікальний контент від коханок на своїй хмарі.
Український спротив також оприлюднив контакти полковника та його дружини.
Номер Єршова – 8 ( 953 ) 312-6402
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