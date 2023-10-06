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Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані
За останні шість місяців в Україні загинули 1028 цивільних
фото: Запорізька ОДА

За останні пів року гинуло в середньому шість цивільних на день

На 20-й місяць російського повномасштабного вторгнення в Україні загинули майже 10 тис. цивільних, а десятки тисяч були поранені. Про це йдеться у доповіді ООН щодо ситуації в Україні. 

В ООН зазначають, що протягом останніх шести місяців війна забирала в середньому шість цивільних життів на день.

«Ракетні атаки продовжують сіяти жах по всій Україні, руйнуючи житлові райони, ключові об’єкти інфраструктури й зернові та сільськогосподарські об’єкти, які часто розташовані далеко від лінії фронту. На окупованих Росією територіях цивільне населення потерпає від катування, жорстокого поводження, сексуального насильства та свавільних затримань. Сотні цивільних перебувають в ув’язненні», – повідомили в доповіді ООН.

В організації проаналізували ситуацію за шість останніх місяців: за цей період зафіксували 1028 випадків смерті цивільних в Україні і 3593 випадків поранень.

При цьому фактична кількість жертв, ймовірно, більша.

Нагадаємо, ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Дослідження показало, що є шість автентичних відео, на яких зображені страти українських військових росіянами. Серед них розстріл Олександра Мацієвського після його слів «Слава Україні» та обезголовлення військового. 

Раніше повідомлялося, що в Організації Об’єднаних Націй вважають, що відео, яке демонструє страту полоненого українського солдата російськими військами, може бути автентичним.

Теги: ООН населення війна

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