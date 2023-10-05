Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
Внаслідок атаки загинули 50 людей
Кількість загиблих у магазині-кафе в селі Гроза на Харківщині зросла до 50 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».
Раніше повідомлялося, що удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель.
Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.
29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.
Нагадаємо, що під час удару в кафе відбувався поминальний обід.
До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.
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