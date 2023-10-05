Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок атаки загинули 50 людей

Кількість загиблих у магазині-кафе в селі Гроза на Харківщині зросла до 50 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За попередніми висновками, по закладу вдарили «Іскандером».

Раніше повідомлялося, що удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель.

Поліція, рятувальники та медики розчищають завали та рятують поранених. Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події та документують наслідки.

29 осіб з 49 загиблих вже ідентифіковано. Мобільна криміналістична лабораторія працює на місці трагедії.

Нагадаємо, що під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

До слова, триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Теги: окупанти Харківщина війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель – МВС
Удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель – МВС
Сьогодні, 17:14
49 громадян загинуло, ще семеро травмовані
Трагедія на Харківщині: перші кадри після ракетного удару
Сьогодні, 16:55
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Сьогодні, 16:47

Події в Україні

Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Окупанти вбили в селі Гроза сьогодні 15% жителів
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
Теракт у селі Гроза: чим вдарили окупанти
Удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель – МВС
Удар по кафе на Харківщині міг коригувати місцевий житель – МВС
Трагедія на Харківщині: перші кадри після ракетного удару
Трагедія на Харківщині: перші кадри після ракетного удару
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід
Харківщина: під час удару в кафе відбувався поминальний обід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
14K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
8347
У двох містах України пролунали вибухи
5921
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)
5262
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
5055
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту