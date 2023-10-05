У Бериславі окупанти влучили у лікарню та станцію швидкої допомоги

В результаті обстрілу постраждали двоє медичних працівників

У Бериславі Херсонської області внаслідок авіаційного обстрілу зруйновано споруди лікарні та станцію швидкої допомоги.

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У Херсонській ОВА повідомили, що повністю знищений четвертий поверх, ще один – частково. Окрім того, ворожим вогнем пошкоджено машини «швидкої допомоги».

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Внаслідок обстрілу постраждали двоє медпрацівників.

У водія «швидкої» – перелом ноги та поранення голови, фельдшер отримав контузію.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Триває 589-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.