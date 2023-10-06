У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів

У Севастополі лунали вибухи та чути звуки стрілянини

У ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

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Вибухи лунали близько 3:30.

Згодом «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в морі біля входу до бази Чорноморського флоту російські окупанти, за попередніми даними, відбивають атаку двох морських дронів.

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«Гучні звуки в районі Північного молу – це розрахунки ППДО (протипідводно-диверсійна оборона – ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі о 3:53.

Телеграм-канали повідомили, що близько 5:30 у Севастополі знову було гучно. Зокрема, у Гагарінському районі Севастополя було чути віддалену стрілянину.

Як повідомлялося, кілька днів тому у межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Раніше стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.