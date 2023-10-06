Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів
Російські окупанти відбивають атаку дронів у Криму
фото ілюстративне

У Севастополі лунали вибухи та чути звуки стрілянини

У ніч на 6 жовтня в тимчасово окупованому Севастополі прогриміли вибухи. Про це повідомляють кримські телеграм-канали.

Вибухи лунали близько 3:30.

Згодом «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в морі біля входу до бази Чорноморського флоту російські окупанти, за попередніми даними, відбивають атаку двох морських дронів.

«Гучні звуки в районі Північного молу – це розрахунки ППДО (протипідводно-диверсійна оборона – ред.) Чорноморського флоту. За попередньою інформацією, відбивають атаку двох безекіпажних морських катерів», – написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі о 3:53.

Телеграм-канали повідомили, що близько 5:30 у Севастополі знову було гучно. Зокрема, у Гагарінському районі Севастополя було чути віддалену стрілянину.

Як повідомлялося, кілька днів тому у межах спецоперації воєнної розвідки України на території тимчасово окупованого Криму розвідники підрозділу спеціального призначення «Артан» Головного управління розвідки України висадились на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах.

Раніше стало відомо, що спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися у Криму та вдарили по російських окупантах.

Теги: Крим росія окупанти війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизани проникли на оборонні споруди аеродрому Гвардійське в Криму
Партизани пробралися на аеродром окупантів у Криму (фото)
2 жовтня, 14:16
Він зазначив, що українській розвідці відомо про дії ворога в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях
Розвідка натякнула на посилення ударів по Криму
2 жовтня, 14:10
Росіяни хочуть захистити судна від ударів ракетами та безпілотниками
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Вчора, 05:58
Розвідники висадились на західному узбережжі Криму, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах
Розвідка повідомила про чергову вдалу операцію на території Криму (відео)
Вчора, 17:22
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
У небо здійнялися винищувачі: у Криму стався вибух
4 жовтня, 09:40
Розвідка: Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян (відео)
Розвідка: Спецпризначенці висадилися у Криму і вдарили по позиціях росіян (відео)
4 жовтня, 14:25
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
4 жовтня, 15:09
Споруди рашистів, розташовані в безпосередній близькості від селища Приморське
Партизани пробралися в окопи росіян у Криму (відео)
Вчора, 12:10
Окупанти почали створювати «зуби дракона» та рити окопи
Росіяни риють окопи неподалік Феодосії
Сьогодні, 01:40

Події в Україні

У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів
У Севастополі гучно: окупанти заявляють про атаку морських дронів
ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW
ЗСУ просунулися під Андріївкою – ISW
Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані
Скільки цивільних гинуло на день за останні пів року: ООН оприлюднила дані
Росіяни риють окопи неподалік Феодосії
Росіяни риють окопи неподалік Феодосії
Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників
Повітряні сили фіксують три групи ворожих ударних безпілотників
Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза
Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Нардеп Дубінський відмовився отримати повістку
12K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
11K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
11K
Батько Зеленського отримав довічну стипендію: за які заслуги та хто пʼять років боровся за це
11K
Винуватиця резонансної ДТП Зайцева відмовилася звільнятись із в'язниці: озвучено причину
8697
«Культ насолоди». Що відомо про скандальний ресторан «Бохо», який порушує закон (фото)

Новини

Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41
США шукають альтернативні шляхи фінансування для України
Сьогодні, 01:17
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Вчора, 07:33

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту