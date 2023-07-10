Окупанти «помирають, як скоти» через брак боєприпасів і продовольства (відео)

«З автоматом на танк ідемо. Було 106 людей у роті, залишилося 40. Медики без ліків, без бинтів, як могли, так перев'язували поранених. Поранених довго не вивозили, пацанам доводилося у кущах лежати більше як добу»

За даними британської розвідки, Росія має великі втрати у війні проти України через недбале ставлення до поранених. Крім того, рідні мобілізованих окупантів заявляють, що військових змушують повертатись на позиції без ліків, харчів та боєприпасів. Військові з Якутії, Алтайського та Приморського краю звернулись до прокуратури. Про це повідомляє «Сибір. Реалії».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Із заявами про недбале ставлення військові та їх родини звернулись до президента Росії Володимира Путіна. Вони записали кілька відеозвернень, проте на жодне із них не отримали відповіді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Рідні військовослужбовців Алтайського краю та мобілізовані до 11 роти полку №394 про проблеми на фронті розповіли у відеозверненні. Мати мобілізованого стверджує, що на передову їх відправляють «як худобу».

«Мого сина мобілізували з Барнаула наприкінці вересня. З грудня він «на СВО», а з квітня у самому пеклі – на Запорізькому напрямку. З початку червня вони там під Новодарівкою були кинуті зовсім одні – з командирів тільки один ротний на сто з лишком чоловік! Решта – офіцери – сидять у штабі, на позиції до лінії фронту виїжджають раз на два тижні, максимум. До 20 червня у них закінчились усі снаряди, усі набої. Навіть пайків не лишилося. Чого сидіти з автоматами, які вони в кращому разі як палиці можуть застосувати?! Звісно, вони почали відступати! Тільки тоді заворушилися офіцери – але замість допомоги їм погрожували в'язницею. У відповідь казали всяку нісенітницю: «Що ви бунтуєте?! У вас все є!». Йому кажуть: «Патрони де? Заряджати автомати чим?». Він у відповідь: «Відставити бунт!» А який бунт? Вони просто відмовляються тупо вмирати, як скот, під обстрілами», – сказала мати одного з мобілізованого.

За словами мобілізованих, вони 10 місяців без відпустки, сім – на передовій. Чинити опір українським військовим на танках мобілізовані РФ йдуть з автоматами.

«23 дні ми були на напрямі «Новодарівка», активні бойові дії з 4 липня розпочалися. Стояли під селищем Новодарівка. Жодної ні артпідтримки, нічого в нас не було. Продовольство – нічого в нас немає, ні води до ладу, нічого. Ні ротації. Годують обіцянками. 10 місяців без відпусток. З січня на передовій лінії, жодних виплат нічого не проводилося. Там немає ні артилерії, жодної важкої техніки. З автоматом на танк ідемо. Було 106 людей у роті, залишилося 40. За свої гроші воюємо, залишилося лише купити собі патронів. Ні лопат, нічого. Залишилось дві лопати на роту. Медики без ліків, без бинтів, як могли, так перев'язували поранених. Поранених довго не вивозили, пацанам доводилося у кущах лежати більше як добу. Доходило до того, що ми зазнавали поразки просто на своїх мінах», – розповіли мобілізовані окупанти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

З січня військові не отримують гроші, а їх родини пільги, які обіцяли «учасникам СВО». Крім того, російські військові бояться, що протестуючих військових кинуть під Новодарівку у першу чергу.

«У мене двоє маленьких дітей, в декреті і вийти на роботу не можу. Ми пів року живемо на пенсію мого батька та ще город на дачі рятує, бо «зарплата» чоловіка перестала приходити ще на початку року. За цей час ми проїли все, що він переказав із жовтня. Я вже куди тільки не писала, до комісаріату ходила мало не щодня. Жодного результату. Каже, я тут не вирішую – грошей немає, але будуть. Забрали чоловіка, наобіцяли з три короби, а зараз, по суті, кинули одних, викручуйтесь самі», – сказала жінка військовослужбовця 394-го полку.

Тим часом британська розвідка у своєму щоденному звіті зазначила, що приблизно половині втрат з боку РФ, які сталися під час бойових дій в Україні, можна було б запобігти за умови надання належної медичної допомоги.

«Дуже повільна евакуація поранених у поєднанні з неналежним використанням грубого російського бойового джгута є основною причиною смертельних випадків і ампутацій, яких можна було запобігти», – повідомили у Міноборони Британії.

Британські військові аналітики вважають, що у середньому щодня медичної допомоги потребують близько 400 людей. Через це, зокрема, у прикордонних з Україною районах навіть цивільні медзаклади не справлялися з роботою. Натомість, імовірно, спеціалізовані військові шпиталі були зарезервовані для поранених російських офіцерів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що станом на 10 липня Збройні сили України ліквідували 234 480 окупантів.

До слова, окупанти постійно скиглять через погані умови на фронті. Російські загарбники поскаржилися керівництву на погані умови служби, брак води, їжі та боєприпасів, а також відсутність зв’язку з командуванням.