Російські пропагандисти повідомили, що науковець наклав на себе руки,

У Москві знайдено мертвим розробника першої радянської термоядерної бомби Григорія. Про це повідомляє пропагандистський канал ТАСС.

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«Один із творців першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов знайдений мертвим у квартирі у центрі Москви. Як повідомили нам в екстрених службах, він наклав на себе руки», – йдеться у повідомленні.

Російські пропагандисти повідомили, що науковець наклав на себе руки, та ще й залишив передсмертну записку поруч з собою, у якій попрощався з рідними. Причину такого вчинку канал не повідомив. З відкритих джерел відомо, що Григорій Клінішов народився 1930 року, став кандидатом фізико-математичних наук, лауреатом Ленінської премії 1962 року. Брав участь у створенні першої радянської двоступеневої термоядерної бомби РДС-37, а також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

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Раніше повідомлялося, що під Москвою знайдено мертвим депутата.Олександра Колодича. Чоловіка знайшли у підвалі приватного будинку із ознаками насильницької смерті.

Нагадаємо, у квітні у Якутському СІЗО в Росії знайшли мертвим заступника генерального директора та головного інженера «Якутськенерго» Ігоря Шкурка.