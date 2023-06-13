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У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)
На місці пожежі піднімається чорний стовп диму
фото: скріншот із відео

Причини займання на російській нафтобазі невідомі

У вівторок, 13 червня, вранці виникла масштабна пожежа у російському Краснодарі. Про надзвичайну події повідомляють російські телеграм-канали.

За попередніми даними, палає нафтобаза біля Яблонівського мосту. Чорний густий дим видно за кілька кілометрів.

Точні причини займання наразі невідомі.

На місці працюють працівники МНС. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Як повідомлялося, сьогодні вранці неспокійно також у прикордонному районі Курської області РФ – там гримлять вибухи і оголошено повітряну тривогу.

Теги: пожежа росія рятувальники відео

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