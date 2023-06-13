У Краснодарі палає нафтобаза: дим видно за кілометри (відео)

Причини займання на російській нафтобазі невідомі

У вівторок, 13 червня, вранці виникла масштабна пожежа у російському Краснодарі. Про надзвичайну події повідомляють російські телеграм-канали.

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За попередніми даними, палає нафтобаза біля Яблонівського мосту. Чорний густий дим видно за кілька кілометрів.

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Точні причини займання наразі невідомі.

На місці працюють працівники МНС. Інформації про загиблих та постраждалих немає.

Як повідомлялося, сьогодні вранці неспокійно також у прикордонному районі Курської області РФ – там гримлять вибухи і оголошено повітряну тривогу.