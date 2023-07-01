В Україні зберуться єврейські лідери зі всього світу
Головний рабин України анонсував з’їзд голів єврейських громад світу
Україна організовує приїзд голів єврейських громад, єврейських лідерів різних країн під назвою «Єврейські громади на підтримку України». Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив головний рабин України Моше Асман.
«Я їх навіть не намагаюсь особливо у чомусь переконувати, бо вони і так у більшості за Україну, головне – аби не втомлювалися від неї», – зазначив рабин.
Моше Асман також наголосив, що Росія намагається використати у своїх інтересах численне єврейське лобі в інших країнах.
«Вони завжди через свої шпигунські та лобістські мережі намагаються знайти якісь кінці та взяти людей під ковпак. Але здається, ситуація краща, ніж ми думаємо», – каже Моше Асман.
Нагадаємо, що нещодавно речниця російського МЗС Марія Захарова, у своєму традиційному дипломатично-базарному стилі обурилася словам посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського про право українців обирати, яких героїв їм шанувати, навіть якщо це такі контраверсійні постаті як Бандера, Шухевич та Мельник. Захарова стала вимагати реакції на слова посла від організацій захисту пам’яті жертв Холокосту і порівняла таку позицію з позицією «спонсорів Гітлера у 1930-ті роки», звинувативши Ізраїль у підтримці нацизму в Україні.
МЗС Ізраїлю стримано пояснило Захаровій, що ніхто не має права читати їм лекції про те, як зберігати пам’ять про Холокост.
Читайте також:
- Головний рабин України Моше Асман: Російські пропагандисти – це ганьба єврейського народу
- Посол Євген Корнійчук: Ми вже можемо ізраїльтян навчати, як збивати іранські дрони
- Посол Михайло Бродський: Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять
- Скандал тижня. Навіщо Ізраїль дав ляпаса Україні?
- «Ганьба єврейського народу». Путін осоромився заявою про Зеленського
Коментарі — 0