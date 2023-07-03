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Ймовірні сценарії на ЗАЕС: Залужний, військові та енергетики провели нараду (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ймовірні сценарії на ЗАЕС: Залужний, військові та енергетики провели нараду (відео)
Війські та енергетики спрогнозували можливі сценарії розвитку подій на ЗАЕС
фото скріншот відео

Військові та енергетики обговорили взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування «на ті чи інші ситуації»

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і начальник Генштабу Сергій Шаптала спільно з президентом НАЕК «Енергоатом» Петром Котіним та директором Рівненської АЕС Павлом Ковтонюком домовилися про взаємодію між військом та енергетиками для планування можливих сценаріїв подій на ЗАЕС. Про це повідомляє пресслухжба Генерального штабу ЗСУ.

«Опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції. Домовилися про тісну взаємодію задля своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації», – йдеться у дописі.

Як повідомлялося, уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач. 

Нагадаємо, «Енергоатом» оприлюднив найбільш імовірний перебіг подій після російського теракту на ЗАЕС. Якщо Росія таки здійснить теракт на Запорізькій АЕС, будуть задіяні спеціальні протоколи для влади і народу. При цьому найближчим часом на всіх атомних станціях України пройдуть навчання на випадок потенційних аварій.

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Теги: росія теракт військові Енергоатом навчання Валерій Залужний МАГАТЕ БК «Запоріжжя»

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