Розвідка спрогнозувала перебіг війни на найближчі місяці

У наступні два-три місяці на фронті триватимуть активні бойові дії.

Активні бойові дії на фронті будуть продовжуватися найближчим часом. У середині літа буде проведена оцінка спроможностей Російської Федерації. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» сказав заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

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«На весь рік давайте не будемо прогнозувати. Скажу так: у найближчі два-три місяці будуть активні бойові дії. Як наступального, так і оборонного характеру, тому що наша стратегічна мета і ціль – це звільнення всіх наших територій», – наголосив Скібіцький.

«Насамперед вони все-таки намагатимуться здійснити заходи щодо утримання тих територій, які вони захопили. Це Херсонська, Запорізька області. І основне – те, що в них не виходить ніяк – це все-таки вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Чи здатні вони це зробити? В найближчий час ні», – каже він.

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Він нагадав, що російське командування вже офіційно заявили про реформування, відновлення Ленінградського та Московського військових округів.

«Після цього можна буде і робити оцінку спроможностей Російської Федерації, і прогнозувати можливий характер дій Росії уже на осінньо-зимову кампанію», – додав заступник начальника ГУР Міноборони.

Нагадаємо, що заступник начальника української військової розвідки Вадим Скібіцький припускає, що Росія знову почне бити по енергосистемі України восени 2023 року. Таку можливість не виключають, оскільки Росія наростила виробництво ракет. Скібіцький зазначив, що Україна готується до можливих ударів по електростанціях та працює над посиленням протиповітряної оборони, отриманням нових комплексів ППО.