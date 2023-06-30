Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії: на що скаржаться окупанти
Постпред Росії при ООН Василь Небензя традиційно звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні
Рада Безпеки ООН зібралася на чергове засідання на вимогу Росії, щоб обговорити постачання західної зброї Україні. Про це пише «Укрінформ».
Засідання розпочалося у Нью-Йорку о 15:00 за місцевим часом.
Від секретаріату ООН виступила заступниця генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу.
Росія запросила до участі окремих експертів, яких постпред України при ООН Сергій Кислиця назвав «найпідступнішими захисниками вторгнення в Україну та диктаторських режимів загалом». Зокрема, ідеться про американського журналіста Макса Блюменталя, що звинувачується в отриманні коштів із РФ.
Як зазначається, Накаміцу знову вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону. Посадовиця також нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 24 862 жертви серед цивільного населення в нашій країні: 9083 убитих і 15 779 поранених. Хоча, за її словами, реальні цифри жертв, імовірно, значно вищі.
Крім того, Накаміцу заявила, що руйнування Каховської греблі, можливо, є найзначнішим інцидентом, що завдав шкоди цивільній інфраструктурі від початку війни.
Водночас постпред Росії при ООН Василь Небензя звинуватив Захід у продовженні російської війни проти Україні. За його словами, «різня нікому не вигідна, крім Заходу».
Небензя також процитував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заявляв, що Україна більше не суверенна держава, оскільки стала залежною від підтримки Заходу, зокрема, від волі США. «Укрінформ» нагадав, що Орбана звинувачують у корупційних зв’язках з Росією та його проросійській позиції.
Нагадаємо, на минулому засіданні Радбезу ООН Василь Небензя заявив, що головну небезпеку для жителів України становлять нібито не російські ракети й обстріли, а розміщені системи протиповітряної оборони в містах.
Раніше Небензя заявив, що російські окупанти нібито не здійснюють цілеспрямовані ракетні та авіаудари по мирному населенню України.
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