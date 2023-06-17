Путін під час зустрічі з делегацією Африки визнав, що напав на Україну 

Диктатор вважає, що Росія мала право визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей відповідно до статуту ООН

Російський диктатор Володимир Путін намагався переконати африканську делегацію, яка зараз перебуває у Росії з візитом, у логічності війни проти України, та дотриманні міжнародного права і статуту ООН. Про це пишуть росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Саме київський режим розв'язав цю війну в 2014 році. Ми відповідно до 51 статті статуту ООН мали право надати їм допомогу, посилаючись на пункт про самооборону. Шановні колеги, ця логіка, яка була викладена, на мій погляд і погляд моїх колег і експертів, є бездоганною з точки зору міжнародного права і статуту ООН», – запевнив диктатор .

За словами Путіна, Росія нібито мала право визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей відповідно до статуту ООН.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ці території мали право оголосити про свою незалежність. Значить, у нас виникло право їх визнати. Ми це зробили. А потім, підписавши з ними договір про дружбу і взаємодію, ми в повній відповідності зі статутом ООН мали право це сприяння їм надати», - вважає Путін.

Російський диктатор звинуватив Україну у відмові від «мирних переговорів».

Як повідомлялося, сьогодні, 17 червня, лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація спілкуватиметься щодо врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбудеться в Санкт-Петербурзі.