Французькі депутати, що відвідують окуповані Крим та Донбас: хто вони?

Французські політики та громадські лідери відвідали анексований Крим попри те, що це є фактом порушення укаїнського законодавства

«Права справа» зібрала інформацію про французьких політичних діячів, що відвідували Крим після того, як півостров було окуповано

Під час візиту до окупованого Росією Криму в якості «міжнародного спостерігача» екскерівник французської делегації в Парламентській асамблеї ОБСЄ Мішель Вуазен заявив, що хоче визнання владою Франції Криму частиною Росії. Про це повідомляє лідер громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

«Я б хотів, щоб це (визнання Францією Криму частиною Росії) сталося якомога швидше», – заявив, зокрема, Вуазен.

«Примітно, що це не перший випадок участі громадян Франції в якості «міжнародних спостерігачів» у виборчому процесі на території анексованого Криму та окупованих районів Луганської і Донецької областей», – зазначає лідер «Правої справи».

Так, з 22 до 25 липня 2014 року група французьких парламентаріїв у складі депутатів Тьєррі Мар'яні та Ів Поццо ді Борго, які представляли партію Ніколя Саркозі «Республіканці», відвідала анексований Крим. Вони стали першими європейськими депутатами, що побували на півострові після того, як його анексувала Росія.

У березні 2015 року депутат Європарламенту від Франції Жан-Люк Шаффхаузер виступив з ініціативою провести в окупованому Донецьку «міжнародний» форум «Донбас: вчора, сьогодні, завтра», присвячений обговоренню подальших шляхів розвитку самопроголошених «ЛДНР».

У липні 2015 року Тьєррі Мар'яні незаконно перебував в Криму в складі французької делегації , до якої крім нього увійшли Ніколя Дуйк і Мішель Войсін.

У квітні 2018 року Жюльєн Рошеді, колишній лідер «Національного молодіжного фронту» приймав участь в російському «Четвертому Ялтинському міжнародному економічному форумі» на території окупованого Криму.

У листопаді 2018 року на «загальних виборах» в «ДНР» в якості «міжнародних спостерігачів» були ідентифіковані громадяни Франції:

Ніколя Дуйк (Nicolas Dhuicq), партія «Республіканці»;

Жюльєн Рошеді (Julien Rochedy), колишній лідер «Національного молодіжного фронту», молодіжного крила французького «Національного фронту».

Алексіс Таррейд, партія «Республіканці»;

Квентін Веркруйс, партія «Республіканці»;

Мішель Войсін, партія «Республіканці».

Снєгирьов зазначив, що днями слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за фактом незаконних виборів до Держдуми РФ, які відбулися на території анексованого Криму. Також він пообіцяв передати РНБО всі матеріали, зібрані про громадян Франції, що відвідували окуповані Крим та Донбас.

Нагадаємо, нещодавно українська спортсмена, ексчемпіонка Олімпійських ігор з плавання Яна Клочкова, яка живе в окупованому Криму, розповіла, за що вона образилася на Україну.

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