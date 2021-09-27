ПАРЄ відмовилась розглядати українські питання

На осінній сесії ПАРЄ не проводитимуть дебати з переслідування корінних народів Криму

Українські питання не потрапили до порядку денного осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила народна депутатка України Леся Василенко (фракція «Голос»).

«Страсбург вітає сонячно, а от настрої цієї сесії не дуже. На жаль, в Асамблеї страх бути забрендованими «русофобами» паном Толстим (голова російської делегації в ПАРЄ Петро Толстой – ред.) превалює над обов'язком захищати принципи міжнародного права і права людини, записані в Конвенції», – зауважила Василенко.

За її словами, це видно по тому, що українські питання не потрапляють в порядок денний сесії.

«Наприклад, тема дебатів «Політичні переслідування корінних народів в Криму Російською Федерацією», запропонована нашою делегацією, не отримала підтримки на бюро, де власне ці теми затверджуються. Пояснюють тим, що в червні буквально була ухвалена резолюція про права кримськотатарського народу», – повідомила Василенко.

Вона зазначила, що «є нюанс і з вибором судді від України в ЄСПЛ. Хоча в делегатів є розуміння, що суддю від України вже давно треба змінити (років зо два як), проте йти в обговорення ситуації на політгрупах не сильно хочуть».

Василенко також повідомила, що середа, 29 вересня, буде присвячена доповідям і резолюціям з екологічних прав людини і клімату.

За її інформацією, на поточній сесії ПАРЄ відбудуться дебати щодо ситуації в Афганістані, а також щодо міграційної кризи в Латвії, Литві і Польщі та щодо кризи на Західних Балканах.

«Все важливе, але затримання і тортури в Криму, так само як і порушення під час виборів в РФ, точно мали б доповнити ці теми», – переконана Василенко.

Як повідомлялося, 27 вересня у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ, яка триватиме до 30 вересня. При чому росіяни не приїхали через невизнання в ЄС вакцини «Спутнік V».

Раніше член української делегації в ПАРЄ, депутата Верховної Ради Рустем Умєров повідомляв, що Україна подала запит на проведення дебатів. Відповідного листа було направлено на ім'я президента Парламентської Асамблеї Ради Європи Ріка Даймса. Цей запит був відправлений після нової хвилі обшуків, затримань і арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих – кримськотатарський активіст і політик Наріман Джелял.

Парламентська асамблея Ради Європи 23 червня ухвалила резолюцію про права кримських татар в окупованому Росією Криму.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав виправданим ухвалення резолюції ПАРЄ про права кримських татар в анексованому Росією Криму.

Голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія не виконуватиме резолюцію ПАРЄ про порушення прав кримських татар в окупованому Криму, ухвалену напередодні.

Спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія може ініціювати питання про заборону в'їзду до країни автору представленої в ПАРЄ доповіді про порушення прав кримських татар – представнику Ісландії Сунні Еварсдоттір.

Українська делегація порушувала раніше з комісаром Ради Європи з прав людини Дунею Міятович питання, що стосуються стану прав людини в Криму, реальних випадків зникнення і незаконних арештів на півострові, питання захисту прав кримських татар, а також скасування рішення Росії про визнання Меджлісу кримськотатарського народу «терористичною організацією».