ООН назвала кількість жертв від ізраїльсько-палестинського конфлікту

Понад 50 військовослужбовців ізраїльських збройних сил і цивільних осіб, включно з жінками і дітьми, були захоплені в полон і насильно вивезені

В Ізраїлі, станом на вечір 9 жовтня загинули понад 900 людей, включно з іноземними громадянами. Про це йдеться у зведенні Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA).

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За даними Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, щонайменше 2616 людей отримали поранення.

За даними Міністерства охорони здоров'я Гази, щонайменше 687 палестинців загинули і 3800 отримали поранення. Ще 17 палестинців, у тому числі четверо дітей, були вбиті і 295 поранені ізраїльськими силами на Західному березі річки Йордан.

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«Палестинські бойовики продовжують обстрілювати Ізраїль ракетами, тоді як ізраїльські війська в понеділок продовжували завдавати інтенсивних ударів по позиціях ХАМАС», – йдеться у зведенні.

Зазначається, що, за даними ізраїльських джерел, понад 50 військовослужбовців ізраїльських збройних сил і цивільних осіб, включно з жінками і дітьми, були захоплені в полон і насильно вивезені в Газу. Палестинські збройні угруповання в Газі стверджують, що захопили і насильно вивезли в Газу понад 150 людей.

За останні 24 години масове переміщення населення в секторі Газа збільшилося до 187 518 людей і, як очікується, буде продовжуватися і надалі. Понад 137 427 переміщених осіб знайшли притулок у школах Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям (UNRWA). Близько 3 тисячі палестинців у Газі все ще залишаються вимушеними переселенцями після попередніх ескалацій.

За даними ООН, з початку ескалації бойових дій у Газі було пошкоджено чотири школи і вісім медичних установ.

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