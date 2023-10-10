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Борис Ложкін Колишній глава Адміністрації Президента України

В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України

glavcom.ua
На фото – кібуц Беері, в якому після зачистки від бойовиків виявили 108 тіл
фото з відкритих джерел

Кілька заяв за підсумками третього дня війни Ізраїлю з ХАМАС

Хоча в самому ХАМАСі вже заговорили про те, що досягли своїх цілей і готові до переговорів, Ізраїль після всіх звірств терористів зупинятися не має наміру.

На фото – кібуц Беері, в якому після зачистки від бойовиків виявили 108 тіл. Загинув кожен десятий місцевий житель. І це, судячи з усього, не остання моторошна знахідка.

«ХАМАС – це ІДІЛ, і ми переможемо його так само, як цивілізований світ переміг ІДІЛ. Цей заклятий ворог хотів війни – він її отримає. Ми тільки почали завдавати ударів по ХАМАСу. Кожне місце, звідки діє ХАМАС, перетвориться на руїни. Це вже відбувається сьогодні, а далі буде більше», – пообіцяв у вечірньому зверненні Біньямін Нетаньяху.

В Ізраїлі також заговорили про те, що настав час остаточно заявити про підтримку України, бо ворог – спільний. Авторитетний ізраїльський журналіст Аміт Сегаль написав: «Історія запам'ятає цю війну як ще одну світову сцену конфлікту між віссю Захід-Україна і віссю зла Росія-Іран. Настав час діяти офіційно і остаточно підтримати Україну».

Про одночасну підтримку і України, і Ізраїлю заявив і лідер республіканців у Сенаті Мітч МакКоннелл: «Хоча війна обходиться дорого, поразка коштуватиме дорожче».

Джерело
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Теги: росія Ізраїль війна Україна ХАМАС

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Борис Ложкін

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