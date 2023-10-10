Війна в Ізраїлі: у багатьох країнах пройшли мітинги на підтримку ХАМАС (фото, відео)

Антиізраїльські мітинги пройшли в Британії, Канаді, США, Німеччині

У багатьох країнах світу відбулися демонстрації прихильників ХАМАСу. Зокрема, антиізраїльські мітинги пройшли в Британії, Канаді, США, Німеччині тощо.

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Велика Британія

Приблизно 5 тис. жителів Великобританії вийшли на акцію на підтримку Палестини, яка відбулася біля посольства Ізраїлю в Лондоні. Про це повідомляє Sky News.

Демонстранти принесли із собою величезну кількість прапорів Палестини, а також численні банери з гаслами «Свободу Палестині», «Санкції проти Ізраїлю» та «Припиніть озброювати Ізраїль». Крім того, протестувальники скандували гасла «Від річки і до моря Палестина буде вільною» та «Руки геть від мечеті Аль-Акса». Деякі з учасників акції прийшли у формі збірних Алжиру та Марокко з футболу. На місці проведення демонстрації були присутні близько 100 поліцейських, які не чинили затримань.

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На думку одного з учасників акції Абдула Таріка, нинішнє загострення арабо-ізраїльського конфлікту пов'язане із багаторічним обмеженням прав палестинців із боку Ізраїлю.

«Цей конфлікт не можна вирішити, доки Ізраїль одноосібно контролює Єрусалим. Ми хочемо мати доступ до мечеті Аль-Акса, можливість жити на своїй визнаній на міжнародному рівні території. ХАМАС вчиняє жорстоко, але це відчайдушні міри. Ми хочемо бути почутими. Нам потрібні рівні права», – сказав чоловік.

У Лондоні близько 5000 людей зібралися біля посольства Ізраїлю фото: Sky News

Раніше акції на підтримку Палестини також відбулися в інших великих британських містах, зокрема в Манчестері, Ліверпулі та Глазго.

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Канада

Пропалестинські демонстранти вийшли на вулиці в центрі Торонто та пройшли до консульства Ізраїлю в Торонто в День подяки після смертоносних боїв на Близькому Сході, які тривали протягом вихідних.

Протестувальники зібралися на площі Натана Філіпса перед будівлею мерії Торонто в понеділок вдень, багато з них були одягнені в палестинські прапори або розмахували ними, а натовп скандував: «Від річки до моря Палестина буде вільною» під час демонстрації, яку засудили міський голова. На одній із табличок було написано: «Окупація – це злочин, опір – це відповідь».

Люди беруть участь у протесті за Палестину в Монреалі фото: graham hughes/the canadian press

Шейла Маттар, 53-річна канадка палестинського походження, вирішила не відвідувати демонстрацію в Торонто, оскільки вважає, що для канадців заборонено виявляти підтримку Палестині.

Жінка часто утримується від розмов про політику з друзями, які навіть не підозрюють, що вона наполовину палестинка. Її батько виріс у місті Хайфа, але його сім'ю вигнали з дому в 1948 році, а її дідуся застрелили ізраїльтяни біля свого під'їзду майже через два десятиліття, сказала Маттар.

Коли палестинці, такі як пані Маттар, збиралися, контрпротестувальники махали або носили ізраїльські прапори, а поліція створювала навколо них барикади, використовуючи велосипеди, коли вони брали участь у вигуках із пропалестинськими протестувальниками, які значно переважали їх.

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Спікери повторювали, що вони тут не для того, щоб поширювати ненависть до євреїв, а для того, щоб виступати за звільнення Палестини.

За кілька годин до протесту заступник начальника поліції Лорен Пог попередила громадськість, що не буде толерантності до насильства чи злочинів на ґрунті ненависті перед очікуваною широкомасштабною демонстрацією, а також ще одним зібранням солідарності з Ізраїлем, яке очікується пізніше ввечері.

Політики та поліція у Вінніпезі та Ванкувері зробили подібні заяви перед демонстраціями у своїх містах.

Палестинський захід у Торонто відбувся, попри спротив кількох радників і мера міста Олівії Чоу.

Пані Чоу назвала демонстрацію «жалюгідною» та «прославленням «невибіркового насильства, яке відбулося цими вихідними, включаючи вбивства та викрадення жінок і дітей, з боку ХАМАС проти ізраїльських цивільних».

Чоу та прем’єр-міністр Онтаріо Дуг Форд мали виступити на вечірньому мітингу на підтримку Ізраїлю, який проходив у північному Торонто.

Як і пані Чоу, прем’єр-міністр Канади також висловився різко щодо нападів. У неділю Джастін Трюдо розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, де він «однозначно засудив» напади ХАМАС і сказав, що «серйозно стурбований» звірствами, які розгортаються.

Пан Трюдо підтвердив, що Канада підтримує Ізраїль і повністю підтримує право Ізраїлю захищатися, як і політики по всій країні та партійні лінії.

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Подібні заяви роздратували Емана Амара, який відвідав мітинг і хоче, щоб політики вибачилися за підтримку Ізраїлю. «Тепер вони раптом зляться на палестинців, які мстять за їхні власні права та домівки. Хоча уряд Канади не підтримує їх, канадський народ підтримає їх», – сказав пан Амар.

Німеччина

У Німеччині 8 жовтня, напередодні мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, який став жертвою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС, в берлінському районі Нойкельн, де проживають здебільшого мігранти, чоловік із палестинським прапором радів нападу ХАМАС на Ізраїль. Про це повідомляє DW.

Як зазначають журналісти, чоловік безкоштовно пригощав перехожих східними солодощами, а акція пройшла під гаслом «Хай живе опір палестинського народу!» і було названо «святкуванням перемоги опору». Її влаштувала близька до ліворадикального Народного фронту звільнення Палестини (НФОП) організація «Самідун», яка в соцмережах постила фотографії з цього заходу.

Прихильники ХАМАС збираються перед арабською кондитерською на Зонненаллеї фото: Jürgen Held/IMAGO

Увечері в суботу в тому ж Нойкельні зібралися, за даними поліції, близько 65 людей, які вигукували антиізраїльські гасла і частково приховували свої обличчя за масками. Поліція розігнала мітинг, затримавши для перевірки документів близько 40 людей. Порушено шість кримінальних справ через опір посадовим особам (у них, зокрема, кидали пляшки) та 36 адміністративних справ через відмову розійтися.

Поліція розпочинає розгін демонстрації прихильників ХАМАСу у берлінському районі Нойкельн фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Частину вулиці, де проходили антиізраїльські мітинги берлінці називають «Сектором Гази», оскільки тут з 70-х років живуть ліванці і палестинці, які не мають громадянства, що втекли від громадянської війни в Лівані. Так що відтоді минуло вже понад 50 років, але не про яку інтеграцію і мови немає.

США

У кількох містах США, таких як Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон, відбулися мітинги на підтримку Ізраїлю та Палестини. Під час деяких з них виникли конфлікти. Про це повідомляє Hindustan Times.

На тлі конфлікту між Ізраїлем і палестинським ХАМАС прихильники обох сторін провели відповідні мітинги в багатьох містах США в неділю і сьогодні.

У кількох містах США, таких як Нью-Йорк, Атланта, Чикаго, Флорида та Вашингтон, відбулися мітинги на підтримку Палестини фото: Hindustan Times

У деяких місцях також повідомлялося про сутички.

Наприклад у Флориді на мітингу у Форт-Лодердейлі сталася бійка між ізраїльськими прихильниками та протестувальниками, які підтримують дії Палестини. Було помічено, як протестувальники з прапорами з обох сторін били один одного, коли поліція Флориди намагалася втрутитися.

«Підтримка ХАМАС у Лодердейлі є огидною. ХАМАС — це терористична група, яка прагне знищити Ізраїль і чинить звірства заради досягнення цієї мети. Ми пишаємося відносинами між Флоридою та Ізраїлем і добре пам’ятаємо підтримку, яку ми отримали від ЦАХАЛ після обвалення вежі в Серфсайді. Флорида підтримує Ізраїль, коли він стикається з одним із найбільших викликів», – сказав у дописі на X Губернатор Флориди Рон ДеСантіс.

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Нагадаємо, у Німеччині 8 жовтня, напередодні мітингу на знак солідарності з Ізраїлем, який став жертвою нападу бойовиків палестинського руху ХАМАС, в берлінському районі Нойкельн, де проживають здебільшого мігранти, пройшла низка антиізраїльських мітингів на підтримку ХАМАС.

До слова, в Ізраїлі кількість загиблих від атак ХАМАСу збільшилась до 900.