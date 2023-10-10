Війна в Ізраїлі може підірвати світову економіку: головні загрози

Байден може запровадити санкції, які призведуть до зростання цін на нафту

Атака ХАМАСу на Ізраїль цими вихідними спровокувала нові заклики до посилення санкцій США проти Ірану та загрожувала підірвати зусилля з нормалізації відносин між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Крім того, могла призвести до розширення конфлікту між ізраїльтянами та сусідами. Будь-який із цих факторів може загрожувати стрімким зростанням цін на пальне. Про це пише Politico.

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Зазначається, що світові енергетичні ринки знову опинилися під загрозою.

«Ціни почали зростати, щойно ринки відновили торгівлю в неділю ввечері, 7 жовтня, глобальний орієнтир піднявся на 5% до майже 89 доларів за барель одразу після 21:30. До 9:00 ранку понеділка ціна впала нижче 88 доларів», – йдеться у повідомленні.

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Зокрема зазначається, що економічні негаразди та війна додають труднощів президенту Джо Байдену, оскільки наступного року його чекає переобрання через постійні занепокоєння щодо інфляції, у той самий час, коли союзники США в таких країнах, як Німеччина, стикаються з популістським повстанням, частково пов’язаним із витратами на енергоносії. – «Відразу ж Байден зіткнувся із закликами як демократичних, так і республіканських посилити застосування санкцій, що обмежують експорт нафти Іраном, головним спонсором і прихильником ХАМАС».

Глобальні постачання нафти вже були збурені війною Росії проти України та пов’язаними з нею санкціями Заходу проти експорту нафти з Москви. Ці ціни трохи впали минулого тижня, але багато аналітиків готуються до різкого зростання в найближчі дні або тижні.

«Ціни, ймовірно, зростуть не стільки через те, що конфлікт зараз впливає на будь-яке постачання нафти, скільки через побоювання, що конфлікт може залучити інших гравців, таких як Іран, який підтримує ХАМАС», – сказав Енді Ліпоу, керівник відділу енергетики. консалтингова фірма Lipow Oil Associates.

Politico пише, що минулого року Іран був восьмим за величиною виробником нафти у світі, експортуючи близько 2 млн барелів на день у серпні, незважаючи на санкції, спрямовані на те, щоб змусити Тегеран відмовитися від своїх ядерних амбіцій.

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Енергетичні аналітики кажуть, що компанія стала більш вмілою в ухиленні від торговельних санкцій, використовуючи транспортні перевезення від судна до судна, щоб допомогти їй переміщувати все більші обсяги нафти зі знижкою до Китаю.

«Ці атаки підсилюють потребу в більш агресивній політиці США та Ірану, яка ефективніше позбавляє режим і його помічників ресурсів», – сказав сенатор Джим Ріш з Айдахо, головний республіканець у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, у заяві в суботу.

Деякі аналітики енергетичної галузі заявили, що очікують, що Байден справді посилить застосування санкцій – це може призвести до того, що світові ціни на нафту перевищать символічну позначку в 100 дол. за барель.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

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Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно.