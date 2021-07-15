ООН попередила про ще один наслідок пандемії

У світі катастрофічно знизилися темпи вакцинації дітей від кору, поліомієліту, дифтерії, правця та кашлюку, що може спровокувати спалахи цих хвороб

Минулого року, коли увесь світ зіткнувся з пандемією коронавірусу, планову імунізацію від основних хвороб не пройшли 23 мільйони дітей (на 3,7 мільйона більше, ніж у 2019 році), ідеться в доповіді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Як уточнили автори звіту, близько 17 мільйонів дітей не отримали жодної вакцини у 2020 році. Загалом у 66 країнах було відкладено проведення 57 масових вакцинальних кампаній.

Згідно з наявними даними, минулого року близько 22,7 мільйона дітей (на 3,5 мільйона більше, ніж роком раніше) пропустили прийом першої дози вакцини від дифтерії, правця та кашлюку. При цьому число тих, хто не був вчасно щеплений від кору, зросло на три мільйони і досягло показника у 22,3 мільйона.

«Численні спалахи хвороб можуть стати катастрофою для громад і систем охорони здоров'я, які ведуть битву з Covid-19. Це робить ще більш терміновим, ніж будь-коли, завдання інвестування у вакцинацію дітей», - прокоментував доповідь генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

У свою чергу виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор підкреслила, що пандемія коронавірусу і пов'язані з нею збої у вакцинації призводять до «наслідків, за які доведеться розплачуватися життями і добробутом найбільш вразливих груп населення».

Таким чином в ООН дійшли висновку, що необхідно приділити першочергову увагу відновленню підірваних пандемією коронавірусу регулярних дитячих вакцинальних кампаній, які повинні плануватися і фінансуватися паралельно з імунізацією від коронавірусу.