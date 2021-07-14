Науковці назвали причину зростання смертності українців. Винен не коронавірус

Смертність зросла у третій декаді червня.

Наприкінці червня в Україні зросла кількість смертей серед населення. Вчені припускають, що це спричинене спекотною погодою. Про це свідчать дані НАНУ.

Водночас, науковці заявляють, що в першій половині червня зафіксовано найнижчий рівень смертності за шість років (без урахування даних щодо летальних випадків від коронавірусу).

«У червні продовжила знижуватися загальна смертність разом зі зниженням числа летальних випадків при Covid-19. Загальна смертність знизилася з досягненням рівнів, нижчих за середній рівень 2015–2019 років, а також за рівень 2020 року. Отже, очікуваний рівень смертності за сценарію, якби коронавірусну інфекцію була просто зараз повністю зупинено, ймовірно, нижчий, ніж у той самий період будь-якого з попередніх років, починаючи з 2015 року», – йдеться в повідомленні.

Утім, смертей побільшало у третій декаді червня.

«Серед можливих пояснень – безпосередній вплив погодних умов: як відомо, надмірна спека також може призводити до суттєвої надлишкової смертності», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Державна служба статистики оприлюднила дані щодо демографічної ситуації в Україні за січень-лютий 2021 року. Смертність населення перевищила рівень 2020 року на 8,3%. Усього з початку року в Україні померли 109 112 осіб. Це на 8 374 смертей більше, ніж за січень-лютий 2020 року, коли померли 100 738 осіб.