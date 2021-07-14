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    В Україні може з’явитися свій штам Covid-19. Вірусологиня з Меріленда пояснила причину

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    Петрова: Якщо вірус певний час гуляє по країні без усілякого спротиву, то може виникнути новий його штам - В Україні може з’явитися свій штам Covid-19. Вірусологиня з Меріленда пояснила причину
    Петрова: Якщо вірус певний час гуляє по країні без усілякого спротиву, то може виникнути новий його штам
    Фото: Уніан

    У світі зараз існує три штами коронавірусу, які викликають найбільше занепокоєння у вчених

    Через низькі темпи вакцинації в Україні велика ймовірність появи власного штаму Covid-19. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловила вірусологиня з лабораторії Меріленда (США) Юлія Петрова.

    «Цілком вірогідна така поява, враховуючи темпи вакцинації в Україні. Людина, яка хворіє, – це інкубатор нових штамів. Віруси мутують весь час, але розмножуватись і випробувати новий варіант вони можуть тільки всередині живої клітини, тобто нас із вами. Важливо не дати їм такої можливості», – зазначила вчена.

    Також за словами Петрової, у світі зараз існує три штами коронавірусу, які викликають найбільше занепокоєння у вчених. «На сьогодні варіантів, що викликають занепокоєння (variant of concern, VOC), десь сім або вісім штамів у світі. Найбільш небезпечні зараз бразильський штам, південноафриканський і індійський, який i називається «Дельта», – зауважила вона.

    Петрова також пояснила, чому у певних країнах виникають свої штами вірусу. «Перша – якщо вірус певний час гуляє по країні без усілякого спротиву з боку системи охорони здоров’я. Ми пам’ятаємо, що у Британії певний час влада нічого не робила задля того, щоби зупинити його поширення, сподіваючись на колективний імунітет. Друга – це розмір країни й ізольованість від інших. Британія невелика, густозаселена і розташована на островах. От все це і спонукало до появи у них власного штаму. Візьмемо, наприклад, Індію, де є великі гори, що стримують міграцію населення, є певна ізольованість щодо перетину сухопутних кордонів з іншими країнами. Плюс, Індія надзвичайно густонаселена», – наголосила вчена.

    Нагадаємо, громадяни Великої Британії не змогли здійснити посадку на рейс до Мальти через те, що отримали щеплення індійською версією Covid-вакцини AstraZeneca, яка досі не ліцензована в ЄС.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

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    Теги: США щеплення імунітет населення вірус коронавірус
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    В Україні може з’явитися свій штам Covid-19. Вірусологиня з Меріленда пояснила причину