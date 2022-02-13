Орбан натякнув на можливий вихід Угорщини з Євросоюзу

Орбан уточнив, що якщо Євросоюз ухвалить щодо Угорщини неправильне рішення, йти далі «загальним шляхом» буде неможливо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму зверненні до очолюваної ним партії «Фідес - Угорський громадянський союз» натякнув про можливий вихід Угорщини з Європейського союзу. Про це повідомляє DW.

За словами угорського прем'єра, Європейський союз, ведучи «священну війну, джихад» та декларуючи верховенство закону, відмовляється визнавати угорське законодавство.

Орбан уточнив, що якщо Євросоюз ухвалить щодо Угорщини неправильне рішення, йти далі «загальним шляхом» буде неможливо.

Його коментар зроблено за кілька днів до того, як суд ЄС має винести рішення щодо нового механізму верховенства права Євросоюзу у відповідь на позови Угорщини та Польщі. Парламентські вибори в Угорщині мають відбутися 3 квітня.

Польща 11 березня 2021 року подала до суду ЄС у Люксембурзі скаргу на механізм, який дає змогу урізати виплати з бюджету Євросоюзу. У Варшаві заявили, що такі рішення є втручанням у повноваження держав Європейського Союзу, а договори на рівні ЄС не містять правових підстав для такого механізму.

Аналогічну скаргу до суду надіслала Угорщина. Будапешт не може допустити, щоб становище, яке серйозно порушує європейське законодавство, залишилося в силі, заявила міністр юстиції Юдіт Варга.

Механізм верховенства права ЄС діє з початку 2021 року. Він передбачає, що Єврокомісія може скорочувати видачу коштів із спільного бюджету тим країнам, де існує загроза нецільового використання грошей через порушення верховенства закону Євросоюзу.