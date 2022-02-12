Загроза вторгнення: ЄС не закриває свої дипломатичні представництва в Києві

Боррель попередив, що військова агресія проти України матиме серйозні наслідки

У Європейському Союзі запевнили, що не закривають свої представництва в Україні – вони продовжують працювати. Те саме стосується і посольств країн-членів ЄС. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

У заяві йдеться про те, що Євросоюз та його члени-держави координують свої дії з урахуванням поточних загроз на адресу України.

«Наші дипломатичні місії не закриваються. Вони залишаються в Києві і продовжують діяти на підтримку громадян ЄС та у співпраці з українською владою. Присутність персоналу та консультації щодо поїздок громадянам ЄС коригуються при необхідності з урахуванням обставин безпеки», – йдеться у заяві.

Крім того, ЄС підтверджує постійну підтримку територіальній цілісності та суверенітету України та готовність спрямувати дипломатичні зусилля на деескалацію конфлікту.

До слова, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про рішення щодо дипломатичних представництв в Україні. Німецьке генеральне консульство переїжджає з Дніпра до Львова.

Водночас німецький уряд оголосив попередження для громадян Німеччини в Україні. Німцям рекомендують не подорожувати в Україну, а тих, хто вже тут, просять залишити українську територію.

Раніше Міністерство закордонних справ Японії порадило своїм громадянам, які перебувають в Україні, негайно залишити країну через збільшення військ РФ біля українських кордонів.

Як повідомляв «Главком», президент США Джо Байден попередив американців, які залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням.

Посольство Сполучених Штатів закликає американських громадян не їхати в Україну через загрозу вторгнення РФ і пандемію коронавірусної інфекції.

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