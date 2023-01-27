Організаторка проукраїнських протестів у Молдові відзначена премією за просування демократії
Діана Мазурова щодня виходить до Російського посольства, аби висловити солідарність з Україною
Німецька організація «Фонд Конрада Аденауера» визначила премією за просування демократії організаторку щоденних проукраїнських протестів Діану Мазурову (Дерев'янко), передає «Главком».
«Ми знаємо, що нас оточують гарні і душею, і обличчям люди, ми знаємо, що існує велика кількість чуйних і активних громадян», – йдеться в заяві Фонду на сторінці в соціальних мережах.
У Фонді також відзначили, що премію отримали 15 номінантів, які просувають благодійні проекти, долучаються до допомоги біженцям та просувають демократичні цінності заради розвитку суспільства.
Як повідомляв «Главком», щоденні проукраїнські мітинги проходять у Кишиневі з першого дня повномасштабного вторгнення, із 24 лютого 2022 року.
Громадянка Молдови Діана Мазурова (Дерев'янко) та група активістів із Молдови, до яких долучаються і громадяни України, які вимушено опинилися в Молдові, щодня виходять до Російського посольства висловити солідарність з Україною.
Крім того, активістка зареєструвала петицію з вимогою заборонити діяльність федерального агентства «Россотруднічество» в Молдові, яке наразі потрапило під санкції в Європейському союзі.
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