Громадянин Помпейо 74 років – жертва російської пропаганди?

Хто розсилав листи з вибухівкою, надіслані до низки інституцій Іспанії

На початку грудня я писав про «листи щастя» – листи з вибухівкою, надіслані до низки інституцій Іспанії – в тому числі до офісу прем'єр-міністра та військової бази, де розташований супутниковий центр Європейського Союзу, і підприємства Інсталаса, яке від самого початку російської агресії постачає нашій країні гранатомети, а також до посольства України в Мадриді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчора деякі вітчизняні ЗМІ, з посиланням на американські джерела, повідомили про затримання першого підозрюваного у цій справі. А тепер кілька слів про те, що залишилося за кадром.

Ім'я затриманого в ході операції «Конверт» з міркувань безпеки на вулиці 74-річного підозрюваного Помпейо Г.П. (слідство поки не розкриває його прізвище). Зате за підсумками обшуку, проведеного в його домі одразу після затримання, стали очевидними кілька нюансів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, що Помпейо Г.П., добре розуміється на різних технологіях і, попри вік, є активним користувачем соціальних мереж, виявилося, що він цікавиться і добре обізнаний із інформацією про російсько-українську війну. Не менш цікаво і те, що цей сеньйор відзначається прорадянськими поглядами і, як і президент РФ ностальгує за Радянським Союзом.

27 січня на Помпейо Г.П. чекає перша зустріч із слідчим суддею Хосе Луїсом Каламою. Слідству належить встановити, чи діяв затриманий самостійно (скажімо, це був його особистий протест проти підтримки України Іспанією), чи за ним стоять якісь структури.

В кожному разі вплив на Помпейо Г.П. російської пропаганди, а, отже, її небезпеку для внутрішньої стабільності не лише Іспанії, а інших країн, куди ця пропаганда проникає, можна вважати доведеним.