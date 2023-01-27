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Дипломатичний скандал: Росія виганяє посла Латвії і сипле погрозами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дипломатичний скандал: Росія виганяє посла Латвії і сипле погрозами
Латвія знижує рівень дипломатичних відносин з РФ
фото ілюстративне

Росія наказала послу Латвії Марісу Ріекстіньшу залишити її територію протягом двох тижнів

Російська влада вимагає від посла Латвії Маріса Ріекстіньша залишити країну після того, як Рига знизила рівень дипломатичних відносин із країною-агресором на знак солідарності з Естонією. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ РФ.

Повідомляється, що сьогодні тимчасову повірену у справах Латвії Дацу Рутку викликали в МЗС Росії через рішення керівництва Латвії щодо зниження рівня російсько-латвійських дипломатичних відносин. Росія висловила їй «рішучий протест».

«Підкреслено, що обґрунтування цього кроку посиланнями на якусь «солідарність» з іншими прибалтійськими країнами не приймається. «Солідарність» між ними лише в іншому – в тотальній русофобії та бажанні стати ініціаторами ворожих кроків щодо Росії, що заохочується США та деякими іншими недружніми до нас країнами», - заявили у російському МЗС.

При цьому латвійському повіреному заявили, що якщо таке «принципове рішення» прийняте, РФ не вважає за потрібне чекати до зазначеної Ригою дати завершення послами своїх місій (24 лютого). Тому Росія наказала послу Латвії Марісу Ріекстіньшу залишити Росію протягом двох тижнів.

Москва також погрожує, що «провокаційний демарш» Латвії щодо зниження рівня дипвідносин матиме наслідки, і додала, що вся відповідальність за нинішню ситуацію лежить на державному керівництві Латвії.

Як повідомлялося, посол Російської Федерації в Латвійській Республіці має покинути територію цієї балтійської країни до 24 лютого. Про це йдеться в повідомленні міністерства закордонних справ Латвійської Республіки. Рівень дипломатичних взаємовідносин буде знижено до рівня повноважних представників. Однією з причин такого рішення відомство називає продовження Росією повномасштабної військової агресії проти України.

Раніше про намір вислати посла Росії зі своєї країни повідомила Естонія, що, в свою чергу, стало кроком у відповідь на аналогічні дії Кремля. Тож цей дипломатичний скандал став ще однією причиною рішення Латвії. «Через триваючу жорстоку агресію Росії проти України та на знак солідарності з Естонією Латвія знизить рівень дипломатичних відносин з Росією з 24 лютого», - написав у своєму Twitter міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Теги: росія міністр Естонія Латвія протест посол скандал влада 24 лютого

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