Озброєні люди погрожували військовим на кордоні Латвії. Сибіга сказав, хто за цим стоїть

Міністр заявив, що Росія за допомогою Білорусі використовує міграцію для дестабілізації Європи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на інцидент на кордоні Латвії з Білоруссю, де озброєні люди в масках погрожували латвійським військовим під час спроби переправити групу нелегальних мігрантів. Глава МЗС заявив, що за цим стоїть Москва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сибіги у соцмережі X.

За словами міністра, Україна висловлює повну солідарність із Латвією у зв'язку з інцидентом.

«Не помиліться: за цим стоїть Москва. Путін, за допомогою Лукашенка, навмисно використовує міграцію як зброю, щоб дестабілізувати Європу», – заявив Сибіга.

Очільник МЗС назвав подію частиною ширшої стратегії Росії та білоруського режиму, які, за його словами, продовжують випробовувати безпеку Європи та дедалі частіше вдаються до диверсій.

«Відповіддю має бути посилений тиск, зміцнення кордонів та посилена підтримка Збройних сил України – потужної сили, що захищає», – наголосив міністр.

Нагадаємо, невідомі люди в масках проникли з боку Білорусі на територію Латвії та пошкодили прикордонну інфраструктуру. Зловмисники вивели з ладу розподільний електрощит і викрали камери відеоспостереження, після чого повернулися на білоруську територію.

Інциденту передувала інша провокація на цій самій ділянці кордону. За кілька годин до диверсії озброєні люди з білоруського боку відкрито погрожували військовослужбовцям Національних збройних сил Латвії.