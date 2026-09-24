Лукашенко виконав умову спецпосланця Трампа

Коул після переговорів заявляв, що звільнення політв’язнів і подальше послаблення санкцій можуть продовжитися

Білоруський лідер помилував 15 засуджених, серед яких 13 людей влада звинувачувала у «екстремістських» злочинах

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 24 вересня підписав указ про помилування 15 засуджених. Серед них – 13 людей, яких білоруська влада звинувачувала у злочинах «екстремістської спрямованості». Це сталося після переговорів з США про часткове послаблення санкцій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Більшість помилуваних – жінки: їх десять. У пресслужбі Лукашенка заявили, що всі вони подавали клопотання про помилування, визнали свою провину, розкаялися та пообіцяли «вести правослухняний спосіб життя». Імена звільнених та статті, за якими їх засудили, наразі не оприлюднені.

Нове помилування відбулося трохи більше ніж через тиждень після звільнення 25 політичних ув'язнених 16 вересня. Тоді рішення було ухвалене після переговорів Лукашенка зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Джоном Коулом.

У межах тієї домовленості Білорусь погодилася звільнити 25 людей, а Сполучені Штати – послабити санкції проти двох білоруських державних компаній – «Лакокраски» та «Беллесбумпрому». Коул тоді заявляв, що переговори щодо подальшого звільнення ув'язнених і зняття санкцій триватимуть. Нове помилування стало черговим кроком Мінська після домовленостей із Вашингтоном.

Варто нагадати, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Джон Коул після переговорів із Олександром Лукашенком провів зустрічі з керівництвом Литви та Латвії. Однією з тем стали можливі зміни у санкційному режимі щодо Білорусі та відновлення експорту білоруського калію через Балтію.