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Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року
Триває 1673-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 25 атак

За минулу добу на фронті зафіксовано 247 бойових зіткнень. Найбільше серед зазначених напрямків російські війська атакували на Костянтинівському, де, за уточненою інформацією, відбулося 25 штурмів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська завдали одного ракетного та 87 авіаційних ударів, під час яких скинули 309 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 9377 дронів-камікадзе та здійснили 2693 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 34 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ворожих обстрілів, зокрема, зазнали Гаврилова Слобода, Фотовиж, Уланове, Яструбщина, Товстодубове, Бачівськ, Кореньок, Безсалівка, Нескучне, Рівне, Волфине, Ободи, Рогізне, Писарівка, Олексіївка, Мала Корчаківка, Андріївка, Нова Січ, Іволжанське та Могриця Сумської області, а також Михальчина-Слобода Чернігівської області. Російські війська також завдали авіаційних ударів по Улановому та Малій Корчаківці.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили один пункт управління та запуску безпілотних літальних апаратів окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 1
скриншот із Deep State

Минулої доби зафіксовано чотири штурмові дії противника. Російські війська завдали трьох авіаційних ударів із застосуванням шести керованих авіабомб та здійснили 149 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, вісім із них – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 2
скриншот із Deep State

Українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися біля Стариці, Графського та Лимана, а також у напрямках Малого Бурлука, Путникового та Радьківки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 3
скриншот із Deep State

Ворог один раз намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії у напрямку Борової.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 4
скриншот із Deep State

Окупанти тричі намагалися прорвати українську оборону, атакуючи в районах Новоселівки та Ставків.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 5
скриншот із Deep State

Противник здійснив дві штурмові дії в районах Калеників та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 6
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили одну штурмову дію в районі Федорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 7
скриншот із Deep State

За уточненою інформацією, російські війська здійснили 25 атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки, Розкішного, Новопавлівки, Кучерового Яру та Вільного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 8
скриншот із Deep State

Російські війська здійснили 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах Нового Донбасу, Білицького, Новогришиного, Водянського, Молодецького, Муравки, Мирного, Сергіївки, Новопідгороднього та Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 9
скриншот із Deep State

Ворог двічі штурмував позиції українських захисників у районах Березового та Солодкого.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 10
скриншот із Deep State

Окупанти чотири рази атакували позиції Сил оборони. Ворог намагався просунутися в районах Гуляйпільського та Чарівного, а також у напрямку Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2026 року фото 11
скриншот із Deep State

Російські війська двічі намагалися покращити свої позиції в районах Малих Щербаків та Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку

Минулої доби окупанти штурмових дій не проводили.

Нагадаємо, триває 1673-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

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