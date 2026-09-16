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У Ленінградській області введено ліміт на продаж пального

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Ленінградській області введено ліміт на продаж пального
Санкт-Петербург і Ленінградська область стали епіцентром нового загострення паливної кризи
фото: АР

У Ленінградській області через неможливість закупити необхідні обсяги на біржі закрилися близько 20% приватних та малих АЗС

Влада Ленінградської області, де після зупинки найбільшого на північному заході Росії нафтопереробного заводу «Кінеф» різко загострилася паливна криза, вирішила запровадити єдиний ліміт на відпуск пального на заправках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

«Ситуація залишається складною», – заявив голова регіону Олександр Дрозденко, пообіцявши «впоратися» з ситуацією. Для цього, за його словами, з керівництвом великих нафтових компаній було узгоджено кілька заходів, зокрема – як «тимчасовий захід» до 1 жовтня – запровадження лімітів на заправках.

За даними Дрозденка, наразі у Ленінградській області через неможливість закупити необхідні обсяги на біржі закрилися близько 20% приватних та малих АЗС. На решті заправок ситуація з бензином АІ-92 стабілізується, а ось з АІ-95 «поки що складно», оскільки його на ринку менше, ніж зазвичай». «Прошу поставитися з розумінням. За наявною інформацією, ситуація покращиться в жовтні, це підтверджують і нафтові компанії», – додав губернатор.

Дрозденко також повідомив, що за підсумками наради з нафтовиками було вирішено відмовитися від QR-кодів і талонів на бензин. Автомобілі медиків, пожежників, а також шкільні автобуси та транспорт аварійних служб зі спецсигналами заправлятимуться поза чергою.

Санкт-Петербург і Ленінградська область стали епіцентром нового загострення паливної кризи минулого тижня після того, як 30 серпня завод «Кінеф», що зазнав ударів безпілотників ЗСУ, отримав пошкодження на обох установках переробки нафти та зупинив роботу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що жителям РФ варто бути готовими до збереження дефіциту бензину через українські удари по нафтопереробних заводах. Водночас він визнав, що російська влада не була готова до серії атак на енергетичну інфраструктуру.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ запропонував партнерам забезпечити домовленість із Росією щодо припинення ударів по об'єктах, необхідних для базового забезпечення життя людей.

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Теги: росія пальне дизельне пальне росіяни

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Економіка

У Ленінградській області введено ліміт на продаж пального
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