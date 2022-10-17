Падіння літака в Єйську: Росія назвала кількість загиблих та поранених (відео)

Російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську

Пожежею усе охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку

Унаслідок падіння військового літака Су-34 в російському Єйську сьогодні ввечері, 17 жовтня, є загиблі та поранені. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомляють, що після падіння літака на житловий масив у Єйську було чутно кілька вибухів. У Міноборони уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака. Згодом російське МНС повідомило, що дві людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку, евакуйовано близько 100 осіб.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.