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Падіння літака в Єйську: Росія назвала кількість загиблих та поранених (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння літака в Єйську: Росія назвала кількість загиблих та поранених (відео)
Російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську
фото скріншот відео

Пожежею усе охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку

Унаслідок падіння військового літака Су-34 в російському Єйську сьогодні ввечері, 17 жовтня, є загиблі та поранені. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

Російські ЗМІ повідомляють, що після падіння літака на житловий масив у Єйську було чутно кілька вибухів. У Міноборони уточнили, що на місці падіння Су-34 у дворі одного з житлових кварталів сталося загоряння палива літака. Згодом російське МНС повідомило, що дві людини загинули, 15 госпіталізовано. Через падіння літака пожежею охоплено з першого по дев'ятий поверх житлового будинку, евакуйовано близько 100 осіб.

Як повідомлялося, російський літак Су-34 під час набору висоти зазнав аварії в Єйську. Він упав на багатоповерхівку за адресою вул. Комуністична, 20/1.

Причиною аварії, як стверджують в Міноборони Росії, стало загоряння одного з двигунів під час зльоту. Екіпаж встиг катапультуватися.

Як повідомлялося, у російському місті Єйськ Краснодарського краю сьогодні ввечері, 17 жовтня, на житловий будинок впав військовий літак.

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Теги: Міноборони росія авіакатастрофа літак будинок відео

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