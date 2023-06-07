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Палеонтологи знайшли у Туреччині залишки тварини віком 28 млн років (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Палеонтологи знайшли у Туреччині залишки тварини віком 28 млн років (фото)
Фахівці проводять розкопки у турецькій провінції Чанкири
фото:www.aa.com.tr

Скам'янілі останки виявлені археологами  у турецькій провінції Чанкири

Група турецьких палеонтологів виявила останки величезного носорога у провінції Чанкири. Вік знайдених скам'янілостей оцінюється в 28 млн. років. Експерти Музею природничої історії ім. Шехіда Джуми Дага при Інституті досліджень та розвідки корисних копалин Туреччини проводять розкопки в районі села Кемали в в долині річки Кизилирмак з 2015 року.  Про це пише агенція «Анадолу».

Палеонтологи розпочала дослідження місцевості після того, як у 2014 році в районі Сунгура провінції Чорум місцевий житель виявив фрагменти кісток. Однак, в даний час розкопки зосереджені неподалік селища Кемали.

Керівник групи палеонтології хребетних музеїв природної історії ім. Шехіда Джуми Дага, інженер-геолог Неше Оял повідомила, що в рамках цьогорічних розкопок виявлено нові знахідки у вигляді фрагментів кісток. За її словами, у регіоні було знайдено скам'янілість гігантського носорога, вік якої оцінюється приблизно у 28 мільйонів років.

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Виявлені на території країни скам'янілості гігантського носорога, відомого як найбільший наземний ссавець, має велике значення з точки зору визначення шляхів їхньої міграції та ареалів поширення, вважає геолог.

Оял привернула увагу до того, що в попередні роки скам'янілості гігантських носорогів переважно знаходили в Монголії, Китаї, на Індійському субконтиненті та в Центральній Азії.

«Під час досліджень ми визначили, що найбільше копалин екземплярів гігантського носорога знаходиться в Туреччині. Цього року провели дослідження біля села Кемали. Знайшли нові екземпляри гігантського носорога. Привезли ці екземпляри до нашого музею в Анкарі. Після реставрації в палеонтологічних лабораторіях музею знахідкам буде присвоєно інвентарні номери, і їх відправлять до архіву», – розповіла вона. Водночас вона запевнила, що  зразки будуть виставлені в музеї та їх змуть побачити усі бажаючі.

Нагадаємо, мешканець американського міста Санта-Круз, штат Каліфорнія, під час пробіжки пляжем виявив зуб мастодонта і дізнався про це з новин. Чоловік бігав на пляжі Аптос, знайшов зуб і забрав його. За кілька днів він випадково побачив у новинах зображення такого ж артефакту і зрозумів, чим є його знахідка.

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Теги: музеї розкопки Туреччина

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