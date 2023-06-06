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«Одна із найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни»: вчений США розповів про наслідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Одна із найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни»: вчений США розповів про наслідки
Підрив ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків
фото з відкритих джерел

Ймовірно, перерветься постачання води до тимчасово окупованого Криму

Підрив Каховської ГЕС є справжньою катастрофою і найбільшим руйнуванням водної інфраструктури за всю історію світових воєн. Про це заявив американський вчений-гідролог Пітер Глейк, передає «Голос Америки».

Науковець ще в березні прогнозував, що в разі знищення Каховської ГЕС і раптової втрати води у Каховському водосховищі може опинитися під загрозою охолодження Запорізької АЕС, що в свою чергу призведе до аварії, такої, як на японській АЕС в Фукусімі в 2011 році.

Тепер Глейк зазначив, що підрив ГЕС призведе до надзвичайних гуманітарних та екологічних наслідків. «Це катастрофа масштабу небаченого в останні роки. Гуманітарні та екологічні наслідки цього руйнування величезні. Я переконаний, що політичне значення також буде надзвичайним», – підкреслив він.

Найбільший ризик становить гігантський обсяг води, який вивільнився, пояснив Глейк. «Це величезна дамба, одна з найбільших в Європі та світі. Вона тримала 18 кубічних кілометрів води, майже вчетверо більше ніж найбільше водосховище в Каліфорнії», – порівняв дослідник. Громади вниз по течії річки будуть затоплені, їх вже затоплює. Екологічні наслідки надзвичайні. Руйнування екосистем, зараження води. Вже є повідомлення про те, що надзвичайні обсяги мастил та інших хімікатів змиває потоком у річку», – зазначив науковець.

Вище дамби були болота, природні болота, і тварини там потерпатимуть від браку води, якщо водосховище спуститься.

Також науковець зазначив, що ймовірно, перерветься постачання води до тимчасово окупованого Криму. «Крим дуже залежить від води Північнокримського каналу, який живила вода з водосховища. Якщо водосховище зникне, надходження води до кримського каналу зменшиться також. Приблизно 80% водних ресурсів Крим отримує з Північнокримського каналу з водосховища за Каховською дамбою. Зараз не виглядає, що постачання води триватиме», – уточнив гідролог.

Науковець нагадав, що єдиним прикладом подібного за масштабами руйнування водної інфраструктури, було руйнування дамби СРСР в 1941 році під час Другої світової війни.

«Руйнування тієї дамби вбило десятки тисяч людей. Каховська – одна з найбільших дамб, яку будь-коли руйнували під час війни, але сподіваюсь, що кількість жертв буде меншою завдяки здатності швидше інформувати людей в районах паводку», – сказав науковець.

Глейк заявив, що руйнування дамби є порушенням Женевської конвенції і додав, що українські партнери повинні допомогти постраждалим евакуюватися з затоплених територій і надати гуманітарну допомогу. А в довгостроковій перспективі, додав Глейк, потрібно встановити, хто винний, і притягнути його до відповідальності.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

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Теги: окупанти катастрофа українці тварини втрати відео росіяни Каховська ГЕС

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