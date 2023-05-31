Туристичний сезон у Туреччині опинився під загрозою зриву

Туристичні компанії побоюються, що люди із зони землетрусів, які опинилися без даху над головою окупують курортну зону, і зокрема пляжі Туреччини

Відпочивальники в Туреччині цього сезону можуть зіштовхнутися із неочікуваною проблемою – біженці, що залишилися без даху над головою після руйнівних землетрусів у лютому цього року з потеплінням можуть «окупувати пляжі» курортних зон. Принаймні, це питання уже обговорюється в турецькій туристичній пресі. Про це пише видання Dip.

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Зокрема сказано, що готуючись до так званого «високого літнього сезону» 2023 року турсектор країни ризикує зіткнутися з низкою несподіваних проблем, «коли заявлені політиками 13 мільйонів біженців влітку займуть пляжі».

«Місцеві жителі можуть бути нетерпимими до біженців, особливо коли вони мають власні економічні та соціальні проблеми. Велика кількість біженців може призвести до соціальної напруги», – запевняють експерти.

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Також ця ситуація загалом може негативно позначитися на туризмі. «Люди зазвичай очікують, що їхні курортні зони будуть спокійними та зручними. Якщо натомість пляжі будуть зайняті біженцями, яких намагаються вигнати місцеві, це негативно позначиться на туризмі. Туристи уникатимуть відвідування таких районів і, таким чином, зменшать доходи від туризму», – запевняють турецькі експерти.

Втім, поки що ніякого вирішення цієї проблеми нема, а влада взагалі відхрестилась від проблеми, назвавши її «надуманою». Туристів можна заспокоїти лише тим, що в основному в Туреччині наші відпочивальники віддають перевагу готелям зі «своїм» пляжем та закритою територією, куди сторонніх,як правило, не пускають.

Нагадаємо, «глава» тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Кримський міст нібито «готовий прийняти туристичний потік» автотранспорту. За його словами, час очікування і проходження до перегляду автомобіля на головному транспортному переході, що зв'язує півострів з материком, мінімальний. Аксьонов зазначив, у середньому міст перетинають в обидві сторони до півтисячі автомобілів на добу.