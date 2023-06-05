На Київщині чоловік підірвав у руках гранату
Потерпілого госпіталізовано з травмою лівої руки
У Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.
«46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух», – заявив він.
За словами Нєбитова, потерпілого госпіталізовано з травмою лівої руки. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.
Також начальник полції Київщини додав, що в Бородянці чоловік витягнув із озера боєприпас до РПГ.
«Снасті рибалки заплутались, він намацав на дні залізний предмет, взяв до рук і виніс на берег. Дружина повідомила про знахідку екстрені служби», – зазначив Нєбитов.
Нагадаємо, Держбюро розслідувань завершило досудове слідство стосовно військового, який кинув гранату в людей на дитячому майданчику у Рівному, обвинувальний акт скеровано до суду.
До слова, 22 березня і Києві чоловік підірвав себе гранатою. Унаслідок вибуху житель столиці загинув.
Як повідомлялося, у Миколаєві чоловік кинув гранату у натовп людей після того, як йому відмовилися дати дві гривні. Сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження.
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