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На Київщині чоловік підірвав у руках гранату

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
На Київщині чоловік підірвав у руках гранату
Поліція встановлює обставини надзвичайної події
фото: t.me/andrii_nebytov

Потерпілого госпіталізовано з травмою лівої руки

У Броварському районі Київської області чоловік підірвав у руках запал від гранати. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов у Telegram.

«46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух», – заявив він.

За словами Нєбитова, потерпілого госпіталізовано з травмою лівої руки. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.

Чоловіка госпіталізовано з травмою лівої руки
Чоловіка госпіталізовано з травмою лівої руки
фото: t.me/andrii_nebytov

Також начальник полції Київщини додав, що в Бородянці чоловік витягнув із озера боєприпас до РПГ.

«Снасті рибалки заплутались, він намацав на дні залізний предмет, взяв до рук і виніс на берег. Дружина повідомила про знахідку екстрені служби», – зазначив Нєбитов.

Нагадаємо, Держбюро розслідувань завершило досудове слідство стосовно військового, який кинув гранату в людей на дитячому майданчику у Рівному, обвинувальний акт скеровано до суду.

До слова, 22 березня і Києві чоловік підірвав себе гранатою. Унаслідок вибуху житель столиці загинув. 

Як повідомлялося, у Миколаєві чоловік кинув гранату у натовп людей після того, як йому відмовилися дати дві гривні. Сам зловмисник та жінка, яка проходила поряд, отримали тілесні ушкодження. 

Теги: вибух чоловік Київщина граната

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