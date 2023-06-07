Ердоган знайшов метод заткнути дірку в бюджеті Туреччини після виборів

Анкара планує вирішити частину фінансових проблем переважно за рахунок трафіку суден морем

Туреччина з 1 липня знову піднімає плату за прохід через чорноморські протоки без заходу до портів на 8,3% із $4,08 до $4,42 за тонну чистого тоннажу торговельного судна. Про це повідомило Головне управління з морських справ за міністерства транспорту країни.

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Попереднє підвищення вартості проходу відбулося 7 жовтня 2022 року тоді плата збільшилася в рекордні 5 разів (на $3,28 із раніше приблизно постійних з 1936 р. $0,8). За приблизними підрахунками, у 2023 р. нові тарифи дозволять Туреччині заробити близько $900 млн. порівняно зі $160 млн. на рік до торішнього підвищення.

З огляду на ст. 24 Конвенції Монтре, турецькому уряду передані всі функції з адміністрування проходу суден і про підвищення плати. Турецька влада повідомить ноту у всі причетні посольства, а також ООН і Міжнародну морську організацію. Тобто мови про порушення конвенції у 2022 року немає.

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Анкара намагається підвищити збори, щоб хоча б частково покрити бюджетний дефіцит після переобрання Реджепа Тайїпа Ердогана. Дефіцит бюджету центрального уряду Туреччини у березні 2023 р. становив 47,22 млрд лір ($2,19 млрд), повідомляло міністерство фінансів країни на початку квітня.

Сукупний дефіцит на 2023 рік збільшився до 250 млрд лір ($11,6 млрд), переважно через наслідки руйнівного землетрусу в лютому. У передвиборчій програмі Ердоган обіцяв громадянам зниження цін на газ на 20% та на 15% – на електроенергію для всіх домогосподарств, а також безкоштовне постачання газу населенням протягом року з нового родовища Сакар'я, що, за підрахунками на квітень 2023 р., обходилося Анкарі мінімум $751 млн на рік.

Нагадаємо, Росія знову пропускає судна «зерновим коридором», але з порушенням процедури. Російська сторона 4 червня зареєструвала два вхідних судна, які були заявлені до участі в зерновій ініціативі в той же день. Це суперечить прийнятим правилам інспектування суден, які передбачають, що першочергово перевірку проходять ті, які найдовше знаходяться в очікуванні. Таким чином, росіяни проігнорували необхідність інспектування 56 суден, що вже тривалий час (деякі понад 3 місяці) очікують у територіальних водах Туреччини на вхід в українські порти.