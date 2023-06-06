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Зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затопило – керівництво

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зоопарк «Казкова діброва» у Новій Каховці повністю затопило – керівництво
Керівництво зоопарку повідомило, що «Казкову діброву» повністю затопило
фото з відкритих джерел

За словами неназваного керівника зоопарку, від затоплення змогли врятуватися лише лебеді та качки

У Новій Каховці на Херсонщині внаслідок підриву країною-терористкою РФ Каховської ГЕС повністю затопило зоопарк «Казкова діброва». Про це повідомило керівництво зоопарку, інформує UAnimals.

За словами неназваного керівника зоопарку, від затоплення змогли врятуватися лише лебеді та качки.

«Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує», – каже керівник зоопарку

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

До слова, у Новій Каховці через підрив ГЕС пішов під воду місцевий футбольний стадіон «Енергія». Від арени, яку до 24 лютого 2022 року хотіли реконструювати, залишилися лише трибуни. Відповідні фото з’явилися в мережі.

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Теги: тварини Каховська ГЕС зоопарк

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