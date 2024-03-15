Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні
Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів в РФ
фото ілюстративне

За повідомленням розвідки, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинули

На так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

При цьому загарбникам не потрібно навіть паспорт чи військовий квиток на «голосуванні», достатньо фотокопії документів.

Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів.

«Зокрема, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинули, зник безвісти або потрапив у полон», – йдеться у повідомленні.

Враховуючи російські втрати в Україні, кількість тих, хто у такий спосіб «підтримає» Путіна може виявитися досить значною.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

Читайте також:

Теги: вибори в Росії розвідка путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти видворяли сотні місцевих мешканців на територію, підконтрольну Україні
Українці – на вихід. Путін змінює склад населення окупованої Запорізької області
12 березня, 08:17
Президентка Єврокомісії також заявила, що Росія «зруйнувала будинки, лікарні та дитячі садки, але не змогла зруйнувати мрію (...) про вільну і процвітаючу Україну в самому серці ЄС
На Путіна чекає воєнний трибунал: фон дер Ляєн обіцяє, що диктатор відповість за воєнні злочини
7 березня, 14:02
На промову російського диктатора варто дивитися в контексті майбутніх президентських виборів у РФ
ЄС прокоментував погрози у промові Путіна
29 лютого, 17:07
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії до Путіна: «Котись до біса з України! Зроби собі послугу!»
Борис Джонсон звернувся до Путіна з пропозицією
28 лютого, 16:55
У 2022 році вже були Стамбульські переговори. І на них обговорювалося, що Росія піде з Херсонської і Запорізької областей України!
Переговори з Росією?! Це самогубство
27 лютого, 09:26
На окупованих територіях Запорізької області розпочалося «дострокове голосування» у так званих виборах президента РФ
Росія розпочала дострокові «вибори президента» на окупованих територіях
26 лютого, 05:20
Трамп може перетворити НАТО на недієздатну та слабку організацію
Що буде, якщо Трамп здасть Україну Росії
25 лютого, 17:17
Кожен знищений борт літака для Росії – відчутна втрата
ЗСУ збили сім ворожих літаків. Ігнат пояснив, як це впливає на Росію
21 лютого, 23:42
Смерть Олексія Навального стала головною новиною усіх світових ЗМІ
Кого вбив Путін?
17 лютого, 19:15

Політика

Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні
Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну
Ще одна країна ЄС готова ввести війська НАТО в Україну
Опозиція Словаччини готує нові протести проти уряду Фіцо
Опозиція Словаччини готує нові протести проти уряду Фіцо
На виборчі дільниці у Росії завезли ручки із секретом
На виборчі дільниці у Росії завезли ручки із секретом
Остін після хвороби візьме особисту участь у «Рамштайні»: йтиметься про Україну
Остін після хвороби візьме особисту участь у «Рамштайні»: йтиметься про Україну
Вибори на окупованих територіях: Велика Британія зробила заяву
Вибори на окупованих територіях: Велика Британія зробила заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
31K
Нові правила мобілізації. Законодавець готує неприємний сюрприз для «хитрих зятів»
9757
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
8627
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
6388
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
6003
Новий світопорядок. «Велика сімка» перетворюється на «Велику двійку»

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua