Розвідка: Кремль збирає голоси за Путіна навіть серед загиблих на війні

Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів в РФ

За повідомленням розвідки, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинули

На так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони у Telegram.

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За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

При цьому загарбникам не потрібно навіть паспорт чи військовий квиток на «голосуванні», достатньо фотокопії документів.

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Розвідка наголошує, що Кремль збирається долучити і «мертві душі» до так званих виборів.

«Зокрема, до числа осіб, що «проголосували», поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинули, зник безвісти або потрапив у полон», – йдеться у повідомленні.

Враховуючи російські втрати в Україні, кількість тих, хто у такий спосіб «підтримає» Путіна може виявитися досить значною.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня.Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

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Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.