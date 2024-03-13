Україна має заявити про невизнання «виборів» у Росії. Чому це так важливо

Ніхто не вірить у демократичні вибори у Росії

«Невизнання путіна легітимним главою держави відкриває шлях до нових рішень у міжнародній політиці»

Через кілька днів в росії відбудуться так звані «вибори путіна». То, може, варто Верховній Раді України заявити про невизнання цих «виборів» та нелегітимність путіна як глави держави? А не просто заперечити проведення виборів на тимчасово окупованих територіях України.

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Адже Президент України Володимир Зеленський сказав на Мюнхенській безпековій конференції: «Після вбивства Олексія Навального просто абсурдно сприймати Путіна як нібито легітимного главу російської держави. Це відморозок, який зберігає владу завдяки корупції та насильству. Приїжджати до нього на так звану інавгурацію, тиснути його руку, вважати його рівним собі – це зневажати саму природу політичної влади».

Невизнання путіна легітимним главою держави відкриває шлях до нових рішень у міжнародній політиці, які наближають нашу перемогу.

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