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Атаки з зеленкою та підпали: як росіяни зривають вибори у РФ (відео)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Атаки з зеленкою та підпали: як росіяни зривають вибори у РФ (відео)
Росіяни палять бюлетені, кидають на виборчих дільницях коктейлі Молотова та заливають урни для голосування зеленкою
фото: скріншот відео

Деякі росіяни намаються завадити проведенню так званих виборів у країні-агресорці

У країні-агресорці стартували так звані вибори президента, але деякі росіяни намагаються зірвати їх проведення. Зокрема, вони підпалюють кабінки для голосування та заливають урни з бюлетенями зеленкою.

На одній з виборчих дільниць дівчина залила рідиною зеленого кольору скриньку для голосування та була затримана. Примітно, що поліцейський зачекав, коли дівчина виллє всю рідину.

Ще одна атака із зеленкою на урну відбулася у Волзькому (Волгоградська область), на дільниці №1131. Однак виборком запевняє, що позначки на бюлетенях залишилися помітними і зеленка не завадить підрахунку голосів.

Окрім зеленки, росіяни почали палити виборчі скриньки та кабінки для голосування на дільницях. Наприклад, літня жінка підпалила кабінку для голосування у Москві – це сталося на дільниці №1527 у районі Мар'їно. У Санкт-Петербурзі на виборчій дільниці кинули коктейль Молотова.

Спробу підпалу зафіксовано на виборчій дільниці у Ханти-Мансійському автономному окрузі. У Когалимі жінка спробувала підпалити стаціонарну скриньку для голосування – займиста рідина підпалила підлогу, а бюлетені не постраждали.

Підпал кабінки для голосування зафіксували і в підмосковних Митищах. Літня жінка облила бензином та підпалила кабінку для голосування на дільниці №1699.

«Поверніть чоловіка», – бюлетень з таким написом спалила росіянка у кабінці для голосування у Москві.

Атаки з зеленкою та підпали: як росіяни зривають вибори у РФ (відео) фото 1

У соцмережах також повідомили, що на виборчі дільниці у РФ завезли ручки зі зникаючими при нагріві чорнилами. «Напис пропадає від нагріву, хоча на вигляд ручка звичайна. Сказали всім мовчати і класти тільки ці ручки із привезених коробок», – розповідають очевидці. Росіяни повідомили, що такі ручки знаходяться в коробці з лейблом канцелярської компанії BiC і офіційною емблемою президентських виборів від ЦВК.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00.

До слова, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів.

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Теги: вибори в Росії росіяни

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