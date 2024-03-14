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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Як Навальний та решта російських опозиціонерів забезпечують легітимність Путіна

glavcom.ua
«Навальний ніяким боком не був «на нашому боці», ніяка він не «жорстка опозиція путінському режиму»
фото з відкритих джерел

Росіян знову кличуть йти на вибори, аби показати свій «протест» Кремлю

«Інструмент легітимізації Путіна»: реалістична оцінка Навального (і тепер його наступника в якості «ліберального лідера» Надєждіна) як «дієвої опозиції Путіну», «єдиної противаги», «борця з режимом» тощо.

***

Зараз триває голосування (до 15.03 – «дострокове», 15-17.03 – звичайне) на «виборах Путіна». Раніше Навальний, тепер Надєждін в якості супер-опозиційної ініціативи закликали росіян йти на дільниці заради «розумного голосування» (там складна система, за кого слід віддавати голос, а за кого не можна, щоб послабити владу).

По факту це свідома і ефективна робота в інтересах Путіна що раніше, що тепер. Бо єдине, що забезпечить отака ініціатива: так потрібну Путіну високу реальну явку. Результати в ЦВК зроблять такі, як треба (та вони вже зроблені і підготовані до оприлюднення). А от явку зобразити важче, тому вона має бути хоча би значною мірою справжня.

От Навальний і решта «російських антипутінських лібералів» і забезпечують раз-по-раз легітимність результатів Путіна високою реальною явкою за рахунок «ліберальної частини суспільства».

Навальний забезпечував легітимність Путіна як обраного президента з величезною, практично абсолютною підтримкою народу всіма силами і від душі. Тепер прапор підхопив Надєждін. Тепер він закликає громадян обов'язково йти на дільниці і забезпечувати декоративні 3-7% «опозиції» і 100% легітимності Путіну. Бо без Навального і його спадкоємця частина росіян все ж обрала б ігнорування «виборів Путіна». Явка була би меншою. Легітимність геронтократії була би меншою.

Навальний цього не розумів? Та все він розумів. Але продовжував діяти на користь російської влади. Ймовірно, справді переоцінив їхній розум і практичність та недооцінив інерцію.

Але для нас все це знов підтверджує: Навальний ніяким боком не був «на нашому боці», ніяка він не «жорстка опозиція путінському режиму». Ну і не «хороший русскій» аж до 16 лютого 2024.

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Джерело
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Теги: путінський режим вибори в Росії Олексій Навальний

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Олексій Голобуцький

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