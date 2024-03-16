У Росії на виборах президента голосують за Буданова – розвідка

Люди самостійно вписували прізвище Буданова до бюлетеня і ставили навпроти нього галочку

На виборах президента Російської Федерації росіяни голосують за керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова. Про це пише «Гордон», посилаючисьна джерела в українській розвідці.

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«Джерела надали фото бюлетенів росіян із кількох виборчих дільниць. На них видно, що люди, які прийшли на вибори, самостійно вписували прізвище Буданова до бюлетеня і ставили навпроти нього галочку «за», – ідеться у повідомленні.

Джерела уточнили, що надані фотографії було зроблено в Москві, проте наголосили, що таке відбувається «скрізь».

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Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.