Голова Ради ЄС достроково «привітав» Путіна з перемогою на виборах

Шарль Мішель: «Жодної опозиції. Жодної свободи. Жодного вибору»

Голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися. Про це пише Bild.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Голова Ради ЄС Шарль Мішель опублікував саркастичний пост про президентські вибори у Росії. «Я хотів би привітати Володимира Путіна з перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Жодної опозиції. Жодної свободи. Жодного вибору», – написав він.

Президентські вибори розпочалися сьогодні і триватимуть до 17 березня. Жоден кандидат, який публічно виступав проти війни в Україні, не був допущений до участі у них.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається, ЄС та НАТО ставлять під сумнів легітимність президентських виборів, які відбуваються у Росії. Так, прессекретар голови євродипломатії Жозепа Борреля напередодні заявив, що у сучасній Росії важко уявити вільне, справедливе та демократичне голосування.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловився ще більш чітко: «Вибори в Росії не будуть вільними та справедливими».

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.