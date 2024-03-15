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Радбез ООН терміново скликає засідання через вибори Путіна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Радбез ООН терміново скликає засідання через вибори Путіна
Україна ініціювала Радбез ООН для обговорення незаконної спроби «президентських виборів» на окупованих територіях
фото з відкритих джерел

У Росії у п'ятницю, 15 березня, розпочалося триденне голосування на виборах президента РФ

За запитом України 15 березня відбудеться позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з організацією «президентських виборів» РФ на тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

«Рада безпеки збереться на зустріч, ініційовану Україною, для обговорення незаконної спроби «президентських виборів», які Росія організовує з 15 до 17 березня в тимчасово окупованому українському Криму, а також у деяких частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України», – написав Кислиця.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 15 березня, о 21:05 за київським часом.

Як повідомлялося, на так званих виборах президента РФ Кремль збирає голоси за диктатора Володимира Путіна серед окупаційних військ. При цьому до «голосів» планують додати загиблих на війні солдатів. За даними розвідки, Міноборони РФ дозволило окупантам, які воюють в Україні, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на «виборчі дільниці». Це значно полегшує «виборчим комісіям» завдання з фальсифікації результатів.

Зазначимо, РФ призначила президентські вибори на 17 березня 2024 року. Основне голосування триватиме три дні: 15, 16 і 17 березня. Російський диктатор Володимир Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів. 

Нагадаємо, триденне голосування на виборах президента Росії розпочалося 15 березня. Воно триватиме до неділі, 17 березня. Ці три дні росіяни зможуть проголосувати за свого кандидата з 8:00 до 20:00. Проте на виборах не обійшлось без традиційних провокацій. Так, у російських регіонах на виборчих дільницях роздавали ручки зі зникаючим чорнилом.

До слова, голова Європейської ради Шарль Мішель привітав Володимира Путіна із перемогою на президентських виборах, які тільки почалися.

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Теги: росія путін окуповані території Радбез ООН вибори в Росії

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