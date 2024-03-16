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Генсек ООН висловився про спробу Путіна провести «вибори» на окупованій території України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Генсек ООН висловився про спробу Путіна провести «вибори» на окупованій території України
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш асудив спроби Росії провести «вибори» на окупованій території України
фото: Reuters

«Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив спробу Путіна провести «вибори» на тимчасово окупованій території України. Про це заявив речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, пише Reuters. 

Дюжаррік зазначив, що Генеральний секретар ООН нагадав, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

«Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї», – йдеться в заяві. 

Нагадаємо, що раніше Ізраїль звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша  у спробі замовчати представлену раніше доповідь масові зґвалтування з боку бойовиків ХАМАСу під час  нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Раніше спеціальна представниця ООН з питання про сексуальне насильство в умовах конфлікту Праміла Паттен представила доповідь, у якій ідеться про те, що є «однозначна і переконлива інформація про те, що стосовно заручників було скоєно сексуальне насильство, включно зі зґвалтуванням, сексуальними тортурами, жорстоким, нелюдським і таким, що принижує гідність, поводженням». У документі також наголошується, що зараз бойовики можуть продовжувати здійснювати подібне з утримуваними ними заручниками.

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Теги: вибори в Росії Антоніу Гутерріш окупація Україна ООН

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