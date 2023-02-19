Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила
Андрій Кизило із дитинства хотів стати військовим
фото з відкритих джерел

Хлопець ще з 2014 року захищав Україну від ворога

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Кизила.

Андрій Кизило родом із Умані, з династії військовослужбовців. Змалку хотів стати військовим, як його дід і батько, тож після закінчення 9 класів Уманської міської гімназії № 2 у 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, випускник 2010 року. 

Навчання продовжив у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, випускник факультету бойового застосування військ 2014 року.

У травні 2014 року зарахований до складу 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква).

Одружився Андрій в липні 2014 року, коли після закінчення Академії сухопутних військ у Львові був направлений у зону АТО разом із 72-ю бригадою, куди був зарахований після Академії. На весілля його відпустили ненадовго.

Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила фото 1

З липня 2014 року брав участь у бойових діях в Донецькій області. Став командиром роти в 21 рік.

Учасник боїв за село Петрівське Волноваського району (14 лютого 2015 року) та село Новоласпа Бойківського району (10 серпня 2015 року). Понад півтора року особовий склад роти під командуванням старшого лейтенанта Кизила тримав оборону в полях у районі міста Волноваха.

Говорив про те, що його поколінню пощастило не відсиджуватися в кабінетах, а справді захищати власну землю і народ.

Говорив про те, що його поколінню пощастило не відсиджуватися в кабінетах, а справді захищати власну землю і народ. "Моє покоління не бачило отої служби в армії, скажем так, мирної. Ми тільки бачили бойову армію. І це є підґрунтям для розвитку нашої армії – навіть, думаю, вище, ніж стандарти НАТО", - зізнався Андрій за життя журналістам.

 

У 2015 році старший лейтенант Андрій Кизило був визнаний найкращим командиром роти в секторі «М». Згодом призначений заступником командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У січні 2017 в промисловій зоні Авдіївки очолювана ним штурмова група із 19-ти бійців виявила ворожу диверсійно-розвідувальну групу та вступила з нею в бій; противник був вимушений відступити до своїх позицій. У той час розпочався артилерійській обстріл з ворожого боку. Андрій Кизило ухвалив рішення зайняти взводний опорний пункт супротивника задля збереження життя своїх підлеглих. Внаслідок бою ворог втратив 20 бойовиків, одного взяли в полон.

Командир штурмової групи загинув із двома бійцями – молодшим сержантом Володимиром Бальченком і солдатом Дмитром Оверченком – від прямого влучання міни калібру 120 мм в окоп. На тому місці побратими з 72-ї окремої механізованої бригади встановили пам’ятний знак. Відвойовану позицію «Алмаз» в авдіївській промзоні на його честь перейменовано на «Орел».

1 лютого 2017, посмертно, отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка»  – за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

У березні 2017 Андрія Кизила навічно зараховано до 1-ї навчальної роти Київського військового ліцею імені І. Богуна, де облаштовано куточок пам’яті, а у квітні цього ж року на фасаді будівлі встановлено меморіальну дошку. У липні 2017 його ім’ям названо одну з вулиць рідного міста, а в листопаді 2019 – Києва. 

По смерті у Героя залишилися дружина Оксана та 8-місячний син. Зараз Артему, сину Героя України Андрія Кизила, вже майже шість років.

Теги: церква війна полон обстріл українці Біла Церква ворог батько

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила
Хвилина мовчання: згадаймо Героя України Андрія Кизила
Опади майже по всій країні: прогноз погоди на 19 лютого
Опади майже по всій країні: прогноз погоди на 19 лютого
Розвінчано фейк, яким росіяни лякали батьків столичних школярів
Розвінчано фейк, яким росіяни лякали батьків столичних школярів
Чи можуть трансґендери виїжджати за кордон під час війни. Відповідь експертів
Чи можуть трансґендери виїжджати за кордон під час війни. Відповідь експертів
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка
Хвилина мовчання: згадаймо командира екіпажу Мі-8 Сергія Хоміка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Біженців змусять повернути отриману у ЄС допомогу. Кого це стосується?
17K
Ракетна атака по Хмельницькому: влада повідомила, куди влучив ворог
13K
Потап написав пісню про волонтерів і збурив мережу
6767
Рятувальники попередили про погіршення погоди: які області засипле снігом
5433
Ракетна атака: в Україні повітряна тривога тривала годину
5398
Окупант розповів матері про «Возмездіє» та завершення війни до травня

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
17 лютого, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
17 лютого, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту