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У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть
В українців виникли певні асоціації про зовнішній вигляд пам'ятника
фото: з відкритих джерел

Насправді, культурний задум скульптура полягав у тому, що генерал стоїть «по пояс у сибірській землі»

У січні у Баклашах, що в Іркутській області, відкрили пам'ятник генералу радянської армії Опанасу Павлантовичу Білобородову. Пам'ятник відкрили до 120-річчя від дня народження Білобородова. Російські ЗМІ повідомляють, що пам'ятник є фігурою генерала, який до пояса стоїть у сибірській землі, проте в українців виникли інакші асоціації.

Радянський генерал «стоїть у сибірській землі»
Радянський генерал «стоїть у сибірській землі»
фото з відкритих джерел

Громадський діяч Віктор Громовий у своєму Фейсбуці зазначив, що «який генерал, такий і пам'ятник». Він відповів на пост Іллі Варламова, російського бізнесмена та журналіста.

У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть фото 1

Українці не втрималися: все ж пожартували про те, що нагадує пам'ятник. Так і виявилося, що радянський генерал, скоріш за все, стоїть не в сибірській землі, а в купі сибірського гною – проте нехай росіяни й далі намагаються заспокоїти себе.

У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть фото 2

Пам'ятник обговорюють й росіяни. Виявилося, що РФ не може культурно задовільнити навіть своїх невибагливих громадян. 

У Росії з'явився пам'ятник генералу, який стоїть у перегної: українці регочуть фото 3

Нагадаємо, що нещодавно російська пропагандистка Скабєєва зганьбилася перед власними глядачами. Вона завантажила на власний канал відео з Путіним, проте файли називались «Пыня» та «Пыня_мобшиза».

 

Теги: українці пам'ятник росіяни

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