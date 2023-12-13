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Папа Римський розповів, де хоче бути похований і згадав про Україну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Папа Римський розповів, де хоче бути похований і згадав про Україну
Папа Римський повідомив, чи збирається залишати посаду у зв'язку із проблемами зі здоров'ям
фото: N+

Папа Римський планує внести зміни у традиції поховання у Ватикані

Папа Римський Франциск заявив, що, незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, ніколи не думав про відставку, залишивши все на волю Божу. В інтерв'ю мексиканському телебаченню N+ священнослужитель також розповів, що не хоче бути похованим у базиліці Святого Петра.

Папа Франциск наголосив, що він мав на увазі рішення про відставку з папського посту свого попередника Бенедикта ХVI. У лютому 2013 року папа Бенедикт ХVI за власним рішенням залишив посаду глави католицької церкви, пославшись на свою фізичну недугу. Бенедикт ХVI став другим папою в історії церкви, що зрікся престолу. Колишній Папа Римський Бенедикт із Ватикану пішов у монастир у Німеччині, де й помер 31 грудня минулого року.

«Бенедикт ХVI був великою людиною, скромною людиною, яка, зіткнувшись зі своїми власними обмеженнями, знайшла в собі мужність сказати, що з неї вистачить. Я вважаю його взірцем для наслідування», – сказав Папа Франциск.

86-річний пантифік заявив, що усвідомлює: 2023 рік був дуже складним для його здоров'я, його декілька разів госпіталізували. У березні це було через гострий бронхіт, потім у червні відбулось медичне втручання з приводу грижі кишки, а нещодавно усі аудієнції були скасовані через застуду.

Виникло питання, чи має католицький світ хвилюватися за здоров'я очільника Ватикану. «Так, трохи, мені потрібно, щоб ви помолилися за моє здоров'я. А старість приходить сама, в старості немає гриму. Вона приходить сама, вона є такою, яка є. А, з іншого боку, це тренує вміння приймати дари старості. Треба визнати, що з іншої точки зору можна зробити багато добра», – зазначив Франциск.

Папа Франциск повідомив, що уже віддав розпорядження щодо свого похорону. На відміну від більшості своїх попередників, він хоче, щоб його могила була не в соборі Святого Петра, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Папа римський Франциск, родом з Аргентини, має тісні зв'язки з другою за величиною базилікою в Римі, де зберігається ікона Діви Марії, яка захищає місто. Папа Франциск завжди молиться перед цим святим образом до та після своїх подорожей. У базиліці Санта-Марія-Маджоре на сьогоднішній день поховано п'ять римських пап: Пій V, Сікст V, Климент XIII, Павло V та Климент IX.

Папа Франциск також повідомив, що працює над спрощенням папських похоронних церемоній. «Мій похорон стане репетицією нової церемонії», – сказав він.

Папа Римський Франциск підтвердив, що отримав запрошення на інавгурацію від нового президента Аргентини Ксав'єра Мілея.  Нагадаємо, будучи кандидатом у президенти Аргентини, Ксав'єр Мілей, крім іншого, назвав тата Франциска, що народився в Аргентині, «комуністом-вбивцею» і «пособником диявола». Папа Римський Франциск уточнив, що планує здійснити поїздку за кордон у 2024 році. Він збирається відвідати Бельгію, але також розглядає можливість поїздки до Аргентини та Полінезії.

Не обійшов пантифік стороною і питання щодо України. Він назвав гідним жалю той факт, що війна Росії на території України «стала звичайним явищем, як ранкова кава», тоді як люди, зокрема багато молодих людей, помирають. Він повторив, що війна - це завжди поразка, і єдиним переможцем є виробники зброї.

Папа Римський Франциск висловив раніше думку, що у війні в Україні зацікавлені торговці зброєю. Про це він заявив, повертаючись із поїздки до французького Марселя. Папа Франциск у суботу припустив, що деякі країни «грають» із Україною, спочатку надаючи зброю, а потім відмовляючись від своїх зобов’язань.

Франциск зробив ці коментарі відповідаючи на запитання журналіста про те, чи засмучений він, що його спроби встановити мир не увінчалися успіхом. Він сказав, що відчуває «деяке розчарування», а потім почав говорити про військову промисловість і війну.

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Теги: Папа Римський війна Україна похорон запрошення

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