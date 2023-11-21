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Народний депутат отримав підозру через хабар

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Народний депутат отримав підозру через хабар
Досудове розслідування продовжується
Фото: Сергій Лабазюк/Facebook

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру народному депутату, якого викрито на наданні хабаря одному з міністрів. Про це повідомляє пресслужба НАБУ і САП.

Як повідомили «РБК-Україна» джерела, мова йде про Сергія Лабазюка від групи «За майбутнє». За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв «винагороду» в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.

Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі $150 тис.

Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші були у китайській шкатулці.

Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування продовжується.

Раніше повідомлялося, компанія «Хмельницьке ШБУ-56» близького до олігарха Ігоря Коломойського народного депутата Сергія Лабазюка (група «За Майбутнє») підписала контракт з ремонту ділянки дороги у Вінницькій області на суму 1,09 млрд грн.

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Теги: прокуратура За майбутнє Україна розслідування НАБУ суд велике будівництво корупція

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